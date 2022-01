Kritik von Patientenschützern : Bertelsmann-Studie: Saarland informiert mangelhaft über Qualität von Pflegeheimen – Pflegegesellschaft hält dagegen

In welchem Pflegeheim gibt es Personalmangel; welches steht besonders gut da? Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung sind diese Informationen in den meisten Bundesländern nur schwer zu bekommen – das Saarland steht besonders schlecht da. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Saarbrücken/Gütersloh Wichtige Infos zu Pflegeheimen sind laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung nur in sechs Bundesländern für Verbraucher einsehbar – das Saarland gehört nicht dazu. Von der Stiftung gibt es dafür Kritik, doch die Saarländische Pflegegesellschaft kann dieser nicht beipflichten.

Die meisten Bundesländer veröffentlichen keine Qualitätsinformationen zu Pflegeheimen

Damit steht das Saarland nicht alleine da: Die Mehrheit der Bundesländer stellt den Verbrauchern der Untersuchung zufolge keine Informationen über die Qualität von Pflegeheimen bereit. Wichtige Angaben wie zum Personaleinsatz seien zwar in allen Ländern vorhanden, blieben aber in den meisten Bundesländern unter Verschluss, kritisierte die Bertelsmann Stiftung bei Vorlage der „Weissen Liste“ am Donnerstag.

Saarland schneidet in der Bertelsmann-Studie mit am schlechtesten ab

Datenschutz verhindert Veröffentlichung der Prüfergebnisse im Saarland

Saarländische Pflegegesellschaft: Bertelsmann Stiftung greift zu kurz

Viel wichtiger als die „Prozessqualität“ sei die „Ergebnisqualität“, sagt Stenger. Also: „Es sollte nicht darum gehen, wie sauber die Dokumentation aussieht, sondern was tatsächlich bei den Bewohnern ankommt.“ Der Vorschlag der Bertelsmann Stiftung, die Ergebnisse der Heimaufsicht-Prüfung zu veröffentlichen, greife zu kurz. „Das sind nur Momentaufnahmen, die nicht repräsentativ sind.“ Es seien zur Beurteilung der Qualität „mehr als die nackten Zahlen“ nötig: „40 Pflegekräfte sind ja nicht automatisch besser als 30. Es kommt ja auch auf das Verhältnis zur Zahl der Bewohner und deren Pflegegrad an.“

Einheitliches System auf Bundesebene wegen Corona-Pandemie verschoben

Darum wäre Stengers Meinung nach ein System, in das direkte Befragungen der Bewohner einfließen, sinnvoller. Und ein solches sei ja auf Bundesebene bereits in Planung, erzählt er. „Wir hatten bisher auf Bundesebene den ‚Pflege-Tüv‘, und der hat nichts getaugt, da stimme ich der Bertelsmann Stiftung zu.“ Aber ein neues einheitliches System zur Qualitätsprüfung von Pflegeheimen sei bereits in Aussicht: Schon 2020 sollte ein entsprechendes Online-Portal an den Start gehen, doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen – die Beschränkungen verhinderten, dass die nötigen Daten in Pflegeheimen gesammelt werden konnten. Nun soll das bundesweite Transparenzportal dieses Jahr freigeschaltet werden. „Also warum sollten wir jetzt noch schnell in allen Bundesländern eigene Systeme einführen, wenn ein besseres, einheitliches vor der Tür steht?“