Die drei Dringlichkeitsstufen Bereitschaftspraxis im Saarland: Wann Patienten dort noch behandelt werden

Die niedergelassenen Haus- und Fachärzte sind verpflichtet, außerhalb der Öffnungszeiten der Arztpraxen – in den Abend- und Nachtstunden, an Wochenenden und Feiertagen – Bereitschaftsdienste anzubieten. Im Saarland gibt es zurzeit zwölf Bereitschaftsdienstpraxen, die alle in Krankenhäusern angesiedelt sind. Das soll eine enge Kooperation mit den Notaufnahmen der Kliniken ermöglichen.