Regionaler Leitartikel Krankenhausreform im Saarland: Gesundheitsminister Magnus Jung handelt zu zögerlich

Doch die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern stecken fest, weil Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Klinikreform allein nach seinen Vorstellungen im Alleingang durchdrücken will. Dagegen wehren sich die Länder. Es ist jedoch keine Zeit mehr, immer mehr Kliniken haben keine finanziellen Reserven mehr. Auch deshalb muss Jung umgehend das Heft in die Hand nehmen und klarmachen, welche Aufgaben und Leistungen er den saarländischen Kliniken zukünftig übertragen will.