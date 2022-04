Änderungen über Nacht : Benzinpreis in Luxemburg gefallen: Lohnt sich die Fahrt aus dem Saarland?

Foto: dpa/Christophe Gateau

Über Nacht haben sich die Spritpreise in Luxemburg erneut verändert. So hat sich Diesel verteuert, Benzin ist günstiger geworden. Lohnt sich die Fahrt zum Tanken aus dem Saarland?

In der Nacht zum Dienstag hat Luxemburg erneut an der Preisschraube für Benzin und Diesel gedreht. Demnach kostet Super 98 nun 1,3 Cent weniger pro Liter, also 1,82 Euro. Der Benzinpreis bei Super 95 ist um 1,2 Cent gefallen und liegt nun bei 1,721 Euro. Diesel wiederum ist in Luxemburg über Nacht um 3,5 Cent teurer geworden und kostet jetzt 1,792 Euro.

Der Spritpreis hinter der Grenze ist also weiterhin deutlich günstiger als in Deutschland. Am 5. April müssen Autofahrer im Saarland durchschnittlich 2,030 Euro für den Liter Diesel, 2,027 für Super und 1,969 Euro für den Liter E10 bezahlen.

Für wen lohnt sich der Tanktourismus aus dem Saarland derzeit?

Der ADAC rät Autofahrern, kritisch abzuwägen, ob eine Fahrt ins Ausland zum Tanken sinnvoll ist. Wohnt man unmittelbar im Grenzgebiet, kann dies zwar der Fall sein, jedoch müssen Autofahrer dort die Preise besonders im Auge behalten, da diese höher ausfallen können als im Landesdurchschnitt. In jedem Fall sollte man nicht nur den zusätzlichen Spritverbrauch für die Fahrt ins Ausland bedenken, sondern auch den Zeitaufwand in seine Überlegungen mit einbeziehen. Wenn die Tankfahrt ins Nachbarland beispielsweise mit einem Familienausflug verbunden werden kann, könnte sich dies laut ADAC wirklich lohnen.

Demnach rechnet sich der Tanktourismus aus dem Saarland aktuell für diejenigen, die in Merzig wohnen. Die Ersparnis bei einer Fahrt aus Saarlouis nach Luxemburg und zurück, fällt trotz Volltankens und Befüllens eines 20-Liter-Reservekanisters eher mager aus.

So günstig ist Tanken in Frankreich

Auch das Tanken in Frankreich ist seit dem 1. April deutlich günstiger geworden. Die Regierung hat angesichts der hohen Kraftstoffpreise in Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine einen Rabatt von 18 Cent pro Liter auf Spritpreise eingeführt. Der Preisnachlass soll bis mindestens 31. Juli gelten.

Der Rabatt wird Kunden und Kundinnen direkt an den Zapfsäulen und auf den Preisschildern angezeigt. Besonders lohnenswert ist der Tanktourismus für diejenigen, die im Raum Saarbrücken, Saarlouis und Homburg wohnen.

Ein Spritpreisvergleich im Vorfeld zahlt sich aus. Die Internetseite www.prix-carburants.gouv.fr listet alle Tankstellen in Frankreich auf. Am einfachsten ist es, unter dem Menü auf der linken Seite „Localisation - Par département“ die Ziffer „57“ einzutippen, die Ordnungsnummer für das benachbarte Département Moselle. Per Zoom lassen sich dann die Tankstellen in Grenznähe zum Saarland finden.

Um Sprit zu sparen, muss man jedoch nicht gleich in die Ferne schweifen. Oftmals reicht ein Blick in eine Benzinpreis-App um den günstigsten Anbieter in der Nähe zu finden.