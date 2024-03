Pro & Contra Benimmregeln für Kinder im Restaurant – das gehört sich einfach nicht!

Benimmregeln für Kinder im Restaurant? Das gehört sich nicht! Eine Gaststätte im Kreis Saarlouis will Verhaltensregeln für Kinder einführen und ging mit einem entsprechenden Internetbeitrag viral. Scheinbar hat die Aktion in der Bevölkerung einen Nerv getroffen, von Zustimmung und Forderungen für ein generelles Restaurantverbot für kleinere Kinder auf der einen bis hin zu Häme und Spott auf der anderen Seite war in einem Radiobeitrag alles vertreten.