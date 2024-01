Jetzt online abstimmen Zwei Saar-Betriebe im Rennen – welches ist das beliebteste Wirtshaus in Deutschland?

Gemütliche Atmosphäre, herzliche Gastgeber, hausmännische Kost: Das Gourmet-Magazin Falstaff sucht die beliebtesten Wirtshäuser Deutschlands. Seit Donnerstag, 11. Januar, können Feinschmecker in einer Online-Umfrage abstimmen. Zur Auswahl stehen 87 Wirtshäuser, aufgeteilt in die Gruppen Nord-, Ost-, Süd- und Westdeutschland. Auch zwei saarländische Traditionsbetriebe haben es in die Auswahl geschafft. In der westdeutschen Gruppe sind der Landgasthof Paulus in Nonnweiler (Landkreis St. Wendel) und das Gasthaus zum Adler in Saarbrücken im Rennen.