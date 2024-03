Online-Abstimmung Beliebteste Pizzerien im Saarland gesucht – das sind die zehn Nominierten

Zuletzt hatte Falstaff 2022 zur Pizzeria-Wahl aufgerufen. Damals standen aus dem Saarland nur drei Restaurants zur Wahl. Das Ergebnis war dennoch eindeutig: Mit satten 79 Prozent der Stimmen ließ das Little Italy in Püttlingen die Konkurrenz weit hinter sich. Das Pizza-Restaurant Alt Rappweiler in Weiskirchen landete mit elf Prozent auf Platz zwei, Pizza Gotti in Saarbrücken mit zehn Prozent auf Platz drei. Alle drei Pizzerien sind auch dieses Mal wieder nominiert.