Gourmet-Magazin Falstaff : Beliebteste Burger-Lokale Deutschlands gesucht – ist das Saarland mit dabei?

Mehr als nur Junkfood: Das Gourmet-Magazin Falstaff sucht die beliebtesten Burger-Restaurants der Republik. Noch bis Februar können online Nominierungen eingereicht werden. Ob wohl eine Ehrung wie in früheren ähnlichen Abstimmungen ins Saarland geht?

Die saftigsten Patties, der knackigste Salat, die fluffigsten Brötchen: Wer macht die besten Burger in Deutschland? Diese Frage will das Gourmet-Magazin Falstaff mit einer Online-Umfrage klären.

In einer ersten Runde soll zunächst eine Auswahl von Nominierungen aus allen Bundesländern gesammelt werden. Aus den meistgenannten Lieblingsbetrieben wird dann eine Bestenliste für bestimmte Ballungsräume erstellt. Diese Liste bildet dann die Basis für eine Online-Abstimmung, in der die Teilnehmer letztendlich die beliebtesten Burger-Restaurants Deutschlands bestimmen.

Die beliebtesten Burger-Restaurants Deutschlands: Eigentliche Abstimmung startet im Februar

Dass Hamburger nicht bloßes Junkfood sein müssen, sondern mit Sorgfalt und frischen, regionalen Zutaten auch Feinschmecker befriedigen können, beweisen im Saarland etwa Restaurants wie Burgerliebe in Blieskastel, Hans im Glück in Saarlouis oder die Burgerei in Saarbrücken. Letztere schaffte es vor einigen Jahren bei einer ähnlichen Umfrage des Reiseportals Tripadvisor sogar unter die zehn beliebtesten Burger-Restaurants in ganz Deutschland.