Das Belcea Quartet spielt in Saarbrücken Belcea Quartet: Wieso das Weltklasse-Quartett nach Saarbrücken kommt

„Weltklasse! Das Belcea Quartet spielt Konzerte für die Ewigkeit!“ So titelte im März das Hamburger Abendblatt über den Auftritt des renommierten Streichquartetts in der Elbphilharmonie. Am Samstag, 11. November, gibt „The Belcea“ um 19 Uhr im Sendesaal des Saarländischen Rundfunks nun ein Ausnahme-Gastspiel.