Was mit den „Kuhweiden“ passieren soll Verschiedene Pläne im Umlauf – bekommt der Ludwigspark eine neue Tribüne?

Der 6. Dezember 2023 ist für Fans des 1. FC Saarbrücken ein wichtiger Termin. Am Nikolaustag spielt der 1. FC Saarbrücken im Ludwigsparkstadion gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Achtelfinale (18 Uhr). Und: An diesem Tag findet in der Congresshalle in Saarbrücken zeitgleich eine Stadtratssitzung statt, die für sie wichtig sein könnte. Haupttagungspunkt: Der Haushalt für das kommende Jahr. Da die Stadt Besitzerin des Stadions ist, könnten sich im Haushalt für das kommende Jahr Posten für die Arena finden. Im Haushalt – oder im Wirtschaftsplan der GMS, der stadteigenen Immobilienverwaltung, die sich auch ums Stadion kümmert. Gelder für einen neuen Rasen? Für neue Tribünenteile? Gar für eine ganz neue Tribüne?