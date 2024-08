Etwa 500 Mitarbeiter in Deutschland Bekannte Fotostudio-Kette ist insolvent – auch zwei Filialen im Saarland betroffen

Das Traditionsunternehmen Studioline mit rund 80 Fotostudio-Filialen und etwa 500 Mitarbeitern in Deutschland ist insolvent. Betroffen sind auch zwei Filialen im Saarland, das Studioline-Fotostudio in der Europa-Galerie in Saarbrücken und das Studio im Saarpark-Center in Neunkirchen. „Die studioline-Gruppe, Marktführer in der Studio-Porträtfotografie mit bundesweit rund 80 Filialen, ist insolvent“, teilte die Hamburger Rechtsanwaltskanzlei Reimer mit. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter aller Studioline-Gesellschaften sei der Rechtsanwalt Reinhold Schmid-Sperber von der Kanzlei bestellt worden. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1910 zurück, als Karl Prien in Kiel ein Fotofachgeschäft mit Drogerie gründete.