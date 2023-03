In Baustelle auf A8 Geisterfahrer von Homburg nach Neunkirche unterwegs – Ausweichmanöver verhindert Unfall

Neunkirchen · Ein Geisterfahrer hat auf der A8 in der Nacht auf Sonntag für große Gefahr gesorgt. Dabei kam ihm mindestens ein Verkehrsteilnehmer entgegen, der gerade so einen Unfall abwenden konnte. Was die Polizei bisher dazu weiß.

12.03.2023, 11:35 Uhr

Foto: Polizei