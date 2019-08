Zauberfestival in St. Wendel : Selbst die Jury-Mitglieder staunten

St. Wendel Beim 19. Wettbewerb der Straßenmagier in St. Wendel gewinnt der Spanier Txema.

Ein Neuling aus Spanien hat seinen Magierkollegen vor Tausenden Besuchern die Schau gestohlen. Txema startete erstmals beim Internationalen Wettbewerb der Straßenzauberer in St. Wendel und gewann prompt den ersten Preis. „Ich bin super happy“, freute sich der 30-jährige Magier aus Barcelona. In seiner toll durchgestylten Pantomimeschau bot er sensationelle Tricks. „Bei den Effekten habe ich nicht dahinter blicken können“, gestand Juror Eberhard Riese, seines Zeichens Präsident des Magischen Zirkels von Deutschland. Bei Txema verschwanden auf seltsame Weise Dinge wie eine Münze aus einem großen in ein kleines Glas.

Bei der Abschlussgala auf dem Schlossplatz tauchte er als Postbote auf, und seine Armbanduhr landete urplötzlich in einem kleinen Briefkuvert. Und absolut beeindruckend: Er zerkleinerte die Seiten einer Zeitung in Stücke, knetete daraufhin das Papierknäuel in seiner Faust zusammen und zog abschließend wieder die vollständigen und lesbaren Blätter des Werbeblattes heraus. Mit seiner Nummer ist Txema bereits auf der ganzen Welt aufgetreten und hat viele Auszeichnungen abgeräumt. Zuvor legte er seinen Bachelor in Werbung, Public Relation und Marketing ab. „Ich wollte immer Zauberer werden“, sagte Txema, dem das Publikum und die Atmosphäre in St. Wendel gefielen.