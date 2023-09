Regionaler Leitartikel Bei Krebs deutlich größere Heilungschancen

Nach Angaben des unabhängigen Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen treten Hirnmetastasen zehnmal häufiger auf als Tumore, die sich im Gehirn selbst entwickeln. Bis zu 60 Prozent der Patienten mit Gehirnmetastasen sind ursprünglich an Lungenkrebs erkrankt, bis zu 20 Prozent an Brustkrebs. Erfreulicherweise hat es in den letzten Jahre bei der Behandlung von Krebserkrankungen deutlich Fortschritte gegeben. Die Ärzte können ihre Krebspatienten mit Substanzen behandeln, die das Wachstum und die Teilung von Tumorzellen hemmen. Sogenannte Antikörper regen die Immunzellen des Körpers an, den Tumor zu bekämpfen, der zuvor Moleküle gebildet hat, die das Immunsystem lahmlegen. Es gibt Rezeptorhemmer, die die wachstums- und teilungsfördernden Signale der Brustkrebszellen blockieren. Und eine Antihormontherapie versperrt den Weg, über den hormonelle Wachstumssignale an die Krebszelle geleitet werden. Zu einer wichtigen Säule der Krebsbehandlung zählt die Strahlentherapie. Etwa zwei Drittel aller Krebspatienten werden im Verlaufe ihrer Therapie auch bestrahlt. Bei Gehirnmetastasen ist es heute möglich, mit einem energiereichen Röntgenstrahl, der eine Fläche von nur einem Millimeter trifft, auch kleine Krebsherde frühzeitig gezielt zu zerstören. Krebspatienten haben heute große Heilungschancen. Doch es gibt ein Problem: die nach wie vor mangelnde Früherkennung. Beispielsweise liegen die Vorsorgeuntersuchungen für Darmkrebs bei 20 Prozent, für Hautkrebs bei 15 Prozent und für Prostatakrebs bei knapp 30 Prozent. Wer die Angebote zur Früherkennung nutzt, kann sich unter Umständen viel Leid ersparen.