Die 19. Bliesgau-Lammwochen vom 8. bis 15. Oktober : Acht Köche aus der Region bieten Leckeres vom Lamm

Blieskastel/Saarbrücken/St.Ingbert Köche und Gäste freuen sich jedes Jahr auf die Bliesgau-Lammwochen. Dieses Mal sind acht Spitzen-Restaurants aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Frankreich dabei - und sie haben wieder besondere Gaumenfreuden zu bieten.

„Das Fleisch hat einfach eine Superqualität“, freut sich Cliff Hämmerle. „Die Tiere weiden im Biosphärenreservat Bliesgau auf Wiesen mit bis zu 50 verschiedenen Kräutern, besser geht’s nicht.“ Der Sterne- und Bib Gourmand-Koch aus Blieskastel-Webenheim bietet seit vielen Jahren Gerichte mit Lammfleisch aus dem Bliesgau an. Und er ist von Anfang an bei den Bliesgau-Lammwochen mit dabei. „Das ist eine großartige Aktion, die weit über die Biosphäre hinaus ausstrahlt“, meint Hämmerle.

Acht Spitzenköche sind dabei

In diesem Jahr, bei der 19. Auflage, präsentieren vom 8. bis 17. Oktober acht Spitzenköche aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Frankreich in ihren Restaurants Lamm-Spezialitäten. Das Motto lautet wieder: Kochkunst und Esskultur. Organisator ist Holger Gettmann vom Verein BliesgauKultur: „Während der Bliesgau-Lammwochen werden von den Köchen ausschließlich Gerichte von Lämmern der Rasse Merino-Landschafe in Bio-Qualität angeboten.“ Die Tiere wachsen bei Bio-Schäfer Martin Ernst (Blieskastel-Seelbach) auf, regionaler geht es nicht. „Es geht um Lebensmittel“, sagt Gettmann, „um ihre Wertschätzung, um Wissen und Respekt für die Herstellung und Entstehung.“

Info Acht Restaurants sind dabei Die Bliesgau-Lammwochen wurden von Bio-Kunstschäfer Rudolf Schwarz aus Blieskastel-Ballweiler gegründet. Inzwischen hat Holger Gettmann vom Verein Bliesgau-Kultur die Organisation übernommen. Das sind die acht Restaurants in Deutschland und Frankreich, die in diesem Jahr teilnehmen. Restaurant L’Argousier, Jonathan Birkenstock, 1, rue de Sarreguemines, F-57720 Volmunster, Tel. (00 33) 3 87 96 28 99. www.largousier.fr Restaurant Die Alte Brauerei, Eric Dauphin, Kaiserstraße 101, 66386 St. Ingbert, Tel. (0 68 94) 9 28 60; www.diealtebrauerei.com Hämmerle’s Restaurants, Cliff Hämmerle, Bliestalstraße 110a, 66440 Blieskastel, Tel. (0 68 42) 5 21 42; www.hämmerles.de Buchnas Landhotel Saarschleife, Christian Münch-Buchna, Cloefstraße 44, 66693 Orscholz, Tel. (0 6865) 17 90; www.hotel-saarschleife.de Landhaus Wern’s Mühle, Markus Keller, Brückenstr. 37, 66564 Ottweiler-Fürth, Tel. (0 68 58) 6 99 92 11; www.werns-muehle.de Gräfinthaler Hof, Jörg Künzer, Gräfinthal 6, 66399 Mandelbachtal,

Tel. (0 68 04) 9 11 00; www.graefinthaler-hof.de Auberge Saint-Walfrid, Stéphan Schneider, 58, rue de Grosbliederstroff, F-57200 Sarreguemines, Tel. (00 33) 3 87 98 43 75; www.stwalfrid.fr Romantik Hotel Landschloss Fasanerie, Jürgen Süs, Fasanerie 1, 66482 Zweibrücken, Tel. (0 63 32) 97 30; www.landschloss-fasanerie.com

Im Einklang mit der Natur

Zur biologischen Schafhaltung gehören laut Schäfermeister Martin Ernst: Wirtschaften im Einklang mit der Natur und Schutz der natürlichen Ressourcen, artgerechte Tierhaltung und neue Entwicklungsmöglichkeiten für den ländlichen Raum. Die Schafe tragen auch zur Landschaftspflege bei. Sie helfen mit, die artenreichen Streuobstwiesen und Hanglagen und so „die charakteristische Schönheit der Bliesgaulandschaft zu unserer aller Nutzen zu erhalten“, meint Ernst.

Würste, Schinken, Rouladen...

Eine Besonderheit der Bliesgau-Lammwochen: Von den Köchen werden ganze Tiere verwendet, nicht nur die edlen Teile wie Rücken oder Keule – Stichwort: Nachhaltigkeit. Die Küchenchefs stellen sich in jedem Jahr aufs Neue der Aufgabe, auch aus den vermeintlich nicht so hochwertigen Teilen leckere Gerichte auf die Teller zu bringen. So entstehen Schmorgerichte, Würste, Schinken, Terrinen, Rouladen, Maultaschen und einiges mehr.

Liebe geht durch den Magen

Mitveranstalter der Bliesgau-Lammwochen ist das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz im Saarland. „Im Volksmund heißt es, dass liebe durch den Magen geht“, so Minister Renhold Jost. Bei den Lammwochen sei es „die Liebe zu regionalen Produkten, zur heimischen Landwirtschaft, zum traditionsreichen Handwerk, aber auch zu Kreativität und Vielfalt.“

Mit Kreativität und Vielfalt ist ohne Zweifel Markus Keller vom Landhaus Wern‘s Mühle in Ottweiler-Fürth mit dabei. Der Küchenchef lobt wie Cliff Hämmerle die sehr gute Fleischqualität und versucht, wirklich „from nose to tail“, also von der Nase bis zum Schwanz, alle Teile zu verwerten. So gibt es bei ihm auch in diesem Jahr wieder von der Lamm-Essenz und Bratwürsten über gesottene Zunge und geschmorte Bäckchen, Ragout und Leber bis Stelze und Brust, Filet und Rücken das volle Programm. Zum Beispiel Lamm-maultaschen mit Bliesgau-Linsen, Feldsalat mit Lammfilet und Kräutersaitlingen oder geschmorte Lammstelze mit Wirsing und Kartoffelstampf.

Eine willkommene Abwechslung

Auch Eric Dauphin, Maitres Cuisiniers de France und Chef im Restaurant Die Alte Brauerei in St. Ingbert, freut sich jedes Jahr auf die Lammwochen, um seinen treuen Stammgästen besondere Gerichte vom Lamm anbieten zu können. „Das ist für mich und für die Besucher eine willkommene Abwechslung.“ Auf einem Extra-Blatt im Speisenangebot stehen diesmal eine Lammconsommé mit Quark-Nocken und Lammrillette im Tortillamantel mit Walnuss-Chicoreesalat. Besonders beliebt sei immer seine Variation vom Lamm“, so der Küchenchef, diesmal besteht sie aus Carrée, Rollbraten und einem Cevapcici (Hackfleischröllchen), dazu werden Kürbis-Koriander-Gemüse und Kartoffel-Gratin mit Bleu de Bresse (Blauschimmelkäse) gereicht. Außerdem bereitet Dauphin ein Pot-au-feu vom Lamm an, mit Pommery-Senf-Sauce, Sellerie-Lauchgemüse und Kartoffel-Salbei-Risotto.

Hämmerle liebt die Abwechslung

Cliff Hämmerle lässt sich für die Lammwochen immer etwas besonderes einfallen. Er liebt die Abwechslung. „Bei uns gibt es jeden Tag eine besondere Empfehlung und im Tagesmenü immer ein Lammericht.“ Anbieten wird er zum Beispiel Ravioli mit lammhackflesch und Spinat, Lammschulter aus dem ofen mit Wurzelgemüse, gebratene lammleber mit Felsalat, Nüssen und Äpfeln und auch eine geschmorte Lammhaxe. Besonders mögen auch bei ihm die Gäste „Das Beste vom Lamm“, diesmal eine Variation aus Ragout, Grillspieß, Schulter und Carrée.