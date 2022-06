„Ideal wäre es, wenn man uns nicht mehr bräuchte“ : Auch Behinderten-Werkstätten leiden unter Corona – Sozialminister Jung fordert bessere Bezahlung für Mitarbeiter

Foto: dpa/Katja Sponholz

Saarbrücken Fachkräftemangel, Digitalisierung, Corona-Krise: Mit den aktuellen Herausforderungen haben die Werkstätten für behinderte Menschen in besonderer Weise zu kämpfen. Der saarländische Sozialminister Magnus Jung (SPD) fordert, dass Beschäftigte in Werkstätten für Menschen mit Behinderung besser bezahlt werden.

Wer hier arbeitet, ist konzentriert bei der Sache: Ob Cora Jantzen (28), die sorgfältig Schrauben sortiert und verpackt, oder Christian Kreischer (30), der mit einem riesigen Schneebesen Tomatensoße umrührt oder Salate liebevoll dekoriert. Gleichzeitig herrscht eine besondere Atmosphäre - sowohl in der Küche, der Montage und auf den Fluren: Bei jeder Begegnung ertönt ein fröhliches „Guten Morgen“, immer wieder begleitet von einem Lächeln und manchmal auch der Frage, wie es einem geht.

Es mag daran liegen, dass dies ein besonderer Arbeitsplatz ist: Denn an diesem Standort der Bübinger Werke in Saarbrücken arbeiten 300 Menschen mit überwiegend geistiger Behinderung – zum Teil schon seit Jahrzehnten. „Viele gehen nur ungern in Rente“, sagt Klaus Posselt, Geschäftsführer des Trägervereins Lebenshilfe Obere Saar. Denn eine Werkstatt für Behinderte bedeutet für die Beschäftigten mehr als nur einen Arbeitsplatz: Es sei vor allem ein Ort der sozialen Teilhabe mit vielen vertrauten Menschen.

Corona-Pandemie ist für Behinderten-Werkstätten „eine katastrophale Zeit“

Deshalb waren die Auswirkungen der Pandemie hier und in den Wohnstätten besonders schlimm. „Corona war eine katastrophale Zeit für uns alle. Insbesondere für die Menschen mit Behinderungen“, sagt der 52-jährige Posselt. Denn die Werkstätten waren monatelang geschlossen, in den Wohnheimen und therapeutischen Wohngruppen herrschte Besuchs- und Ausgehverbot. Zudem waren gemeinsame Freizeit- und Sportaktivitäten untersagt. „Da ist ganz viel verloren gegangen, was Lebenshilfe ausmacht“, sagt Posselt.

Jetzt, da langsam die Normalität in die Einrichtungen zurückgekehrt ist, sieht der Geschäftsführer, dass Corona zugleich auch Perspektiven eröffnet habe. So sei bei den 500 Mitarbeitern das Verantwortungsgefühl für den eigenen Bereich und Arbeitsplatz gestiegen, und neue Bildungskonzepte konnten in kürzester Zeit umgesetzt werden. Auch sei die Digitalisierung beschleunigt worden. „Ich sehe das als Nutzen und Riesenchance“, sagt Posselt. Denn Menschen mit Behinderung könnten nun an Arbeitsprozessen teilhaben, von denen sie vorher vielleicht ausgeschlossen waren.

Zugleich könnten die Werkstätten die gestiegenen Erwartungen aus der Wirtschaft eher erfüllen. „Sie fordert heute von uns komplexe Prozesse, von Wareneinkauf bis hin zur Logistik. Gleichzeitig werden die Serien immer kleiner und die Lieferfristen kürzer.“ Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz könne man diesen Anforderungen nun schneller gerecht werden. Denn der soziale Aspekt spiele bei den Kunden keine wesentliche Rolle. Hier ständen Liefertreue, Qualität und Preis im Mittelpunkt.

Ziel ist nicht wirtschaftlicher Output, sondern Lebenshilfe

Doch eines ist dem Geschäftsführer dabei wichtig: „Bei uns geht es nicht um wirtschaftlichen Output oder darum, einen Fertigungsprozess zu beschleunigen und am Ende einen Euro mehr in der Tasche zu haben.“ Ziel sei, den behinderten Menschen einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten und gleichzeitig dem Förderauftrag der Lebenshilfe gerecht zu werden. „Unsere Aufgabe ist es, für den behinderten Menschen ein Arbeitsangebot zu organisieren, das auf seine eigenen Neigungen und Fähigkeiten zugeschnitten ist.“

Dass man von den Kunden inzwischen genauso wie jedes andere Unternehmen beurteilt werde, freue ihn: „Ich sehe es als richtig an im Selbstverständnis der Einrichtung. Sonst überleben unsere Häuser nicht mehr. Und dann bauen wir in fünf Jahren wieder Vogelhäuschen und Handfeger. Und das ist für mich nicht das Selbstverständnis einer professionellen Werkstattarbeit.“

Die stellt die Lebenshilfe Ober Saar täglich unter Beweis: Bei der Kabelkonfektionierung für Motoren ebenso wie bei Montagesätzen für Garagentore oder 300 Schulessen täglich. Und auch im Bioland-Betrieb und Landgasthaus „Wintringer Hof“, wo inzwischen sogar eigene Produkte für Supermärkte hergestellt werden.

Mit 800 Werkstatt-Beschäftigten, 360 Plätzen in Heimen und teilstationären Einrichtungen und 500 Mitarbeitern ist die Lebenshilfe einer der größten Träger für die Behindertenhilfe im Saarland. Besondere Sorge bereitet dem Geschäftsführer aktuell der Fachkräftemangel. „Der Bedarf ist groß, und wir befinden uns im Wettbewerb zu anderen Einrichtungen.“

Sozialminister Magnus Jung fordert bessere Bezahlung für Mitarbeiter in Behinderten-Werkstätten

Laut Saar-Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit halten landesweit zehn Träger insgesamt 31 Betriebsstätten und über 3900 Plätze vor. „Wirtschaftlich gesehen sind die Werkstätten zu ökonomischen Schwergewichten geworden“, sagt der neue Sozialminister Magnus Jung (SPD). In den saarländischen Werkstätten habe der Jahresumsatz im Jahr 2020 rund 38,5 Millionen Euro betragen. In Anbetracht dieses hohen Anteils an wirtschaftlichen Leistungen, die von den Beschäftigten erbracht werde, sei das monatliche Entgelt in Höhe von durchschnittlich rund 209 Euro „viel zu gering“.

Jung kündigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an, sich für eine bundesweite Regelung nach den Maßgaben des Mindestlohns einsetzen zu wollen. Diese solle die Wettbewerbsfähigkeit der Werkstätten sichern und zugleich eine gute Kombination von Beschäftigung und weiteren Leistungen der Eingliederungshilfe ermöglichen. „Zwölf Euro Mindestlohn ist der Referenzrahmen für die Entwicklung eines Entlohnungsmodells von dem die Menschen leben können, ohne auf Grundsicherungsleistungen angewiesen zu sein“, sagt er.

Als Vorsitzland der Arbeits- und Sozialministerkonferenz werde das Saarland darauf hinwirken, dass die Zwischenberichte eines Gutachtens des Bundesministeriums (BMAS) frühzeitig in die politische Diskussion eingebracht werden, „damit Lösungen für ein verbessertes Entgeltsystem zeitnah umgesetzt werden können“.

„Ideal wäre es natürlich, wenn man uns nicht mehr bräuchte“

Das sieht auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen so: „Es muss ein zukunftsfähiges und existenzsicherndes Entgeltsystem in Werkstätten geschaffen werden“, so der Vorsitzende Martin Berg. „Dieses sollte die Wertschätzung der Arbeit, die die Menschen mit Behinderungen leisten, ebenso reflektieren, als auch die Menschen aus der Grundsicherung herausbringen und ihnen ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen.“

Klaus Posselt wünscht sich zudem, dass die Inklusion weiter voranschreitet. „Ideal wäre es natürlich, wenn man uns nicht mehr bräuchte. Das wäre die perfekte Inklusion – aber leider wohl auch ein bisschen Sozialromantik.“

