Umweltministerium gibt Tipps Nach Sichtung im Bliesgau – so sollten Sie sich verhalten, wenn Sie auf einen Wolf treffen

Die Nähe des Besitzers sei der beste Schutz für den Hund, teilt das Bundesministerium für Natur und Umwelt mit. In Wolfsgebieten sollten Hunde grundsätzlich an der Leine geführt werden. Kommt es zu einer Wolfssichtung während des Spaziergangs, sollte spätestens dann der Hund an der kurzen Leine gehalten werden. Laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf können Wölfe verschiedene Reaktionen zeigen, wenn sie auf einen Hund treffen. Im Beisein eines Menschen, der seinen Hund nahe bei sich führt, reagiere der Wolf meist neutral. Sieht er den Hund jedoch als Konkurrenten oder als Spielgefährten, wird er versuchen, mit dem Hund Kontakt aufzunehmen. In diesem Fall gilt wieder: laut werden, groß machen und den Hund möglichst eng am oder hinter dem Körper an der Leine halten und sich Schritt für Schritt entfernen.