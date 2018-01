später lesen Familiendrama Beckinger gesteht tödliche Schüsse auf Sohn Teilen

Twittern







Nach einem Familiendrama in Beckingen am Neujahrstag hat ein 64 Jahre alter Vater gestanden, seinen Sohn erschossen zu haben. Das teilte die Polizei gestern mit. Eine Obduktion habe ergeben, dass der 29-Jährige an drei Schussverletzungen im Oberkörper gestorben sei. In der ersten Vernehmung gab der Vater demnach an, Angst vor seinem Sohn gehabt zu haben. Dieser sei psychisch auffällig gewesen und habe in den vergangenen Monaten häufig Anlass für polizeiliches Einschreiten gegeben, hieß es. Der 29-Jährige soll am Montag „widerrechtlich“ in die Wohnung des Vaters eingedrungen sein. Nach der Bluttat rief der Mann selbst die Polizei an und ließ sich widerstandslos festnehmen. Für die Tat benutzte der 64-Jährige der Polizei zufolge eine Pistole, die nach bisherigen Erkenntnissen nicht eingetragen war.