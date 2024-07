Auf Autobahnen Baustellen zum Start der Sommerferien im Saarland – hier droht Stau-Alarm

Stress zum Beginn der Sommerferien: Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, um zu entspannen, muss auf dem Weg dorthin vielerorts erst einmal Hindernisse in Kauf nehmen. Und die zehren an den Nerven. Oftmals sind es Baustellen auf Autobahnen, die den Verkehr erheblich ausbremsen. Bundesweit, aber auch im Saarland gibt es einige Strecken, die davon betroffen sind.