Kröten-Wanderung und Umleitungs-Ärger : Sperrung auf der A8 sorgt für 15-Kilometer-Stau zwischen Merzig und Dillingen (mit Fotostrecke)

Merzig/Dillingen Im Feierabendverkehr kam es am Dienstagnachmittag auf der A8 zwischen Merzig und Dillingen zu einem langen Stau. Woran das lag.

Am Dienstag wurde die A8 zwischen Dillingen-Mitte und Autobahndreieck Saarlouis in Fahrtrichtung Neunkirchen voll gesperrt. Grund dafür: Die Autobahn bekommt einen neuen Fahrbahnbelag.

Was zunächst positiv klingt, wurde am Dienstagabend für viele zum Verhängnis. Auf der Strecke kam es nach Angaben der Polizei ab Merzig bis zum Dreieck- Saarlouis zu einem etwa 15 Kilometer langen Stau. Auch auf den Umleitungsstrecken sowohl in Dillingen, als auch in Wallerfangen staute es sich ab dem Nachmittag bis in den Abend hinein. Die Ausfahrt Rehlingen war ebenfalls dicht. Fahrer mussten zeitweise mit einer Verzögerung von bis zu einer Stunde rechnen. Das wünscht sich niemand für seinen Feierabend.