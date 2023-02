Teil eins der vierteiligen Serie : Explosion der Baukosten verschärft Not der saarländischen Krankenhäuser

Im Knappschaftsklinikum Püttlingen informieren sich (von links) die Oberärztin Ina Waldeck, die Chefärztin und Leiterin der Notaufnahme, Dr. Eva Anyiloibi, sowie der Leitende Oberarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, Dr. Karsten Kurz, über die Baufortschritte in der neuen Zentralen Notaufnahme. Foto: KKSaar

Saarbrücken Die Bauprojekte in den saarländischen Krankenhäusern verteuern sich im Schnitt um 30 Prozent. Wie die Mehrkosten von 113 Millionen Euro abgefangen werden können, ist größtenteils völlig unklar

Von Martin Lindemann

Für laufende und bereits geplante Neu- und Umbauten hatten die Krankenhäuser im Saarland Kosten von insgesamt rund 377 Millionen Euro eingeplant. Durch deutlich gestiegene Baustoffpreise, Lieferschwierigkeiten und Personalmangel im Handwerk ist die Gesamtsumme bereits auf 490 Millionen Euro gestiegen. Da oft nicht klar ist, wie die Mehrkosten beglichen werden sollen, werden einige der geplanten Neu- und Umbauten kleiner ausfallen oder teilweise auf unbestimmte Zeit verschoben. Die SZ nennt in einer vierteiligen Serie alle Baumaßnahmen und Kosten.

Beim Knappschaftsklinikum Saar sind Baumaßnahmen in den Krankenhäusern Püttlingen und Sulzbach betroffen. „Für einige Projekte gehen wir nach einer neuen Kalkulation von einer Verdoppelung der Baukosten aus“, sagt Andrea Massone, die Geschäftsführerin des Klinikums.

In der Klinik Sulzbach läuft die Modernisierung des Bettenhauses bereits. „Die Ebenen werden stationsweise saniert und energetisch optimiert. Statt der ursprünglich veranschlagten 18 Millionen Euro rechnen wir jetzt jedoch mit 25 Millionen Euro Kosten. Die Maßnahmen werden sich über fünf bis sechs Jahre erstrecken“, erläutert Massone. Die geplante Erweiterung des Krankenhauses könne jedoch nicht wie vorgesehen umgesetzt werden. „Die neu berechneten Kosten für den Neubau sind von 18 auf 40 Millionen Euro explodiert“, sagt die Geschäftsführerin. „Hier müssen wir Kosten einsparen und neu planen. Dennoch soll der Neubau, in dem unter anderem die Intensivmedizin und die Weaningstation (Entwöhnung vom Beatmungsgerät) untergebracht werden sollen, bis 2026 fertig sein.“

Foto: SZ/Müller, Astrid

Die Sanierung des Personalwohnhauses des Klinikums Püttlingen, in der heute auch Büros, Pflegeschule und Zentralapotheke untergebracht sind, sei erst einmal verschoben worden. „Im Hauptgebäude kommt es bei der Fertigstellung der neuen Patientenaufnahme mit Notaufnahme und ambulanter Versorgung zu Verzögerungen. Wir wollten Ende 2022 fertig sein, jetzt wird es bis Mitte 2023 dauern“, erklärt Massone. „Das hängt vor allem damit zusammen, dass es einige der beauftragten Bau- und Handwerksfirmen in Verzug gekommen sind. Die Kosten werden von 5,5 Millionen Euro auf rund 6,3 Millionen Euro steigen.“

Im bestehenden Gebäude des Püttlinger Klinikums wird eine Etage komplett umgebaut. Hier soll die Neurologische Geriatrie mit Demenzbetreuung einziehen. Da es wegen der alternden Bevölkerung im Saarland einen hohen Bedarf an geriatrischer medizinischer Versorgung gebe, will das Klinikum Püttlingen in der neuen Abteilung statt der ursprünglich geplanten 30 Betten nun 50 einrichten. „Wir müssen deshalb neu planen und stellen auch einen neuen Förderantrag an das saarländische Gesundheitsministerium“, sagt Massone. „Insgesamt haben wird rund sechs Millionen Euro veranschlagt.“ Die Erweiterung der Abteilung für Intensivpflege und der Schlaganfall-Behandlung, die bis Ende 2026 fertig sein soll, kostet wahrscheinlich 10,5 Millionen Euro. Das wären 20 Prozent mehr als bislang geplant. „Unsere Anträge zur Investitionsförderung ans saarländische Gesundheitsministerium haben wir angepasst. Ob das Ministerium einen Teil der Mehrkosten übernimmt, ist noch nicht geklärt“, erläutert Massone.

Das Caritas-Klinikum St. Theresia in Saarbrücken hat schon vor über einem Jahr mit den Planungen für einen neuen Anbau sowie den Abriss und Neubau eines Bettenhauses begonnen. Der große Anbau sollte ursprünglich bis 2025 bezugsfertig sein. Danach sollte das alte, sanierungsbedürftige Bettenhaus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Für beide Vorhaben hatte das Caritas-Klinikum Baukosten in Höhe von 70 Millionen Euro veranschlagt. Einen großen Teil davon wollten Land und Bund übernehmen.

„Angesichts der Kostensteigerung in allen Bereichen liegen wir inzwischen bei rund 100 Millionen Euro Baukosten“, teilt eine Sprecherin des Klinik-Betreibers, der Caritas-Trägergesellschaft Saarbrücken (cts), mit. „Durch weitere Änderungen und Ergänzungen im Hinblick auf das medizinische Konzept, zum Beispiel eine verstärkte ambulante Versorgung, ergeben sich weitere Mehrkosten von rund 30 Millionen Euro.“

Das Caritas-Klinikum ist mit dem saarländischen Gesundheitsministerium im Gespräch, wie die massiven Steigerungen der Baukosten aufgefangen werden können. „So lange wir keine konkrete Zusage haben, können wir auch nicht weiterplanen. Das hat dann gegebenenfalls natürlich auch Auswirkungen auf den ursprünglichen Zeitplan“, erklärt die cts-Sprecherin. Darüber hinaus hätten auch die aktuellen Reformvorschläge des Bundesgesundheitsministeriums zur Krankenhausfinanzierung Auswirkungen auf die weitere Planung. Auch hier seien weitere Gespräche zu führen.

Das Kreiskrankenhaus St. Ingbert bereitet die Sanierung des Bettenhauses und einen Neubau vor, in den die geriatrische Abteilung umziehen soll. „Für die Sanierung hatten wir elf Millionen Euro veranschlagt, für den Neubau rund sechs Millionen Euro“, sagt Peter Zwirner, der Geschäftsführer des Krankenhauses. Nach einer Neuberechnung rechne man jetzt mit 25 Prozent höheren Kosten, was einen Mehraufwand von 4,25 Millionen Euro entspricht. Wie die anderen Kliniken auch, hofft das St. Ingberter Krankenhaus auf einen höheren Investitionskostenzuschuss des saarländischen Gesundheitsministeriums. „Wenn die Finanzierung gesichert ist, könnten wir mit der Sanierung noch in diesem Jahr beginnen. Wie der Neubau konzipiert wird, hängt auch davon ab, für welche medizinische Neuausrichtung wir uns entscheiden. Das ist noch nicht abschließend geklärt“, sagt Zwirner.