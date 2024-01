Strafrechtlich relevant? Streit zwischen saarländischem Bauern und Ladenangestelltem – Chatgruppe könnte Fall für Justiz werden

(Nicht nur) Bauern demonstrierten am Montag, 8. Januar, in Saarbrücken. Schon morgens kam es allerdings zu einem Vorfall mit einem Geschäftsinhaber im Kreis Birkenfeld, der in den internen saarländischen Whatsapp-Gruppen zahlreiche feindselige Kommentare auslöste, die möglicherweise strafrechtlich relevant sind. Die Polizeiinspektion Birkenfeld hat sich dem Fall nun angenommen.

Foto: BeckerBredel