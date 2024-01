Auch Querdenker und AfD im Saarland Rechte Gruppen rufen zu Teilnahme an Bauernprotest auf – Verbände distanzieren sich

So sagte etwa der saarländische AfD-Abgeordnete im Bundestag, Christian Wirth, in einem Video: „Ich hoffe, dass sich mehr diesem Generalstreik anschließen werden. Ich werde am Montag auch am Brandenburger Tor sein.“ Die AfD im Saarland hat auf Facebook ihr Erscheinen bei der Kundgebung der Landwirte in Saarbrücken angekündigt. Auch in saarländischen Querdenker-Gruppen auf Telegram wird der Protest am 8. Januar beworben.