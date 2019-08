Weitere Investitionen geplant : Zahl der Ökolandwirte im Saarland steigt weiter

Saarbrücken Im Saarland wollen 26 Landwirte vom kommenden Jahr an auf eine ökologische Bewirtschaftung umstellen. Dafür erhalten sie finanzielle Unterstützung des Landes.

Die Zahl der Ökobetriebe steigt damit auf 237. Das gab Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag in Saarbrücken bekannt. Das Budget von elf Millionen Euro sei für die laufende Förderperiode ausgeschöpft. Insgesamt sollen von 2021 bis 2027 knapp 23 Millionen Euro in den Öko-Landbau investiert werden.