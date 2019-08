Vlexx warnt vor : Verspätungen und Ausfälle auf der Regionalbahnstrecke zwischen Frankfurt und Saarbrücken

Saarbrücken Bauarbeiten der Deutsche-Bahn-Tochter DB-Netz-AG unter anderem an Oberleitungen sorgen für Probleme auf der Regionalexpressstrecke (RE) von Frankfurt/Main über Türkismühle, St. Wendel, Ottweiler und Neunkirchen nach Saarbrücken.

Das bedeutet konkret: Von Samstag, 31. August, bis Montag, 30. September, wird der um 22.25 Uhr am Frankfurter Hauptbahnhof Richtung saarländische Landeshauptstadt startende Zug umgeleitet. Dadurch entfällt der Halt am Frankfurter Flughafen. Zusätzlich stoppt die Bahn am Samstag/Sonntag, 31. August/1. September, nicht in Rüsselsheim.