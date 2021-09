Baustelle : Staugefahr auf der A1 – in dieser Zeit ist die Strecke gesperrt

Staugefahr auf der A1 – in dieser Zeit ist die Strecke gesperrt

Quierschied Neue Baustelle auf der Autobahn 1: Ab Montag, 13. September, müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Einschränkungen und längere Fahrtzeiten einstellen. In beide Richtungen wird’s dann eng. Was Autofahrer erwartet und wo die Umleitungen vorbeiführen.

Die Fahrbahn der A1 zwischen Quierschied und Holz muss saniert werden. Deshalb bereiten Arbeiter im Auftrag der Autobahn-Gesellschaft die Baustelle vor. Damit beginnen sie am Montag, 13. September. Darum kommt es zeitweise zu kompletten Sperrungen der fünf Kilometer langen Trasse.

● 13. bis 19. September: In dieser Zeit ist in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen frei. Grund: Arbeiten am Mittelstreifen.