Sanierung der Saarbrücker Johannisbrücke Sperrung der Johannisbrücke später als geplant

Die Erneuerung der Brückenlager sei dringend notwendig, da diese zwar aktuell noch funktionsfähig seien, jedoch bereits Beschädigungen aufwiesen, macht der LfS-Sprecher deutlich. Darüber hinaus erhalte man im Herbst die Ergebnisse eines Gutachtens, das den aktuellen Gesamtzustand der Brücke bewertet. Denn die kaputten Lager sind nicht das einzige Problem der Johannisbrücke. Bei einer Prüfung sind dem Landesbetrieb Verformungen an Stahlteilen aufgefallen. Erst nachdem das Gutachten vorliege, könne man Aussagen über weitere, eventuell erforderliche Maßnahmen an der Brücke treffen. Die Johannisbrücke falle in ein Raster von Stahlverbundbrücken, die vor 1980 errichtet wurden und die besonderen Überprüfungen unterzogen werden müssen, erläutert Birk. Diese Überprüfungen seien notwendig, um die Betriebssicherheit der Brücke gewährleisten zu können. Aufgrund des Alters von 56 Jahren und der „nicht zukunftsfähigen Brückenklasse“ sei jedoch perspektivisch ein Neubau der Johannisbrücke unumgänglich: „Nach einer ersten Einschätzung ist mit einem Neubau in etwa 15 bis 20 Jahren zu rechnen“, teilt der Pressesprecher mit.