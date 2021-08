Filme und Broschüren : Batteriehersteller SVolt plant im Saarland großangelegte Werbekampagne

So soll das Gebäude in Überherrn nach seiner Fertigstellung aussehen. Foto: SVOLT

Heusweiler/Überherrn Das chinesische Unternehmen will Milliarden im Saarland investieren und bis zu 2000 Jobs schaffen. Es gibt aber auch Kritiker des wirtschaftlichen Großprojekts.

Zwei Milliarden Euro: Diese Summe nannte die Führungsetage des chinesischen Konzerns SVolt Ende 2020, als sie die Ansiedlung im Saarland bekanntgab. Und: Bis zu 2000 Arbeitsplätze sollen beim Hersteller für Automobil-Batterien entstehen. An zwei Standorten: im Heusweiler Ortsteil Eiweiler, wo Lagerhallen für den Versand ausgebaut werden, und an der eigentlichen Produktionsstätte Überherrn.

Während Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) dies als riesigen Erfolg titulierte, weil sich das Saarland bei Standortwahl gegen zahlreiche Bewerber aus ganz Europa durchgesetzt habe, Zukunftstechnologie an Land gezogen worden sei und dies die größte Ansiedlung seit Ford in den 60ern sei, rief dies auf der anderen Seite auch Kritiker auf den Plan. Diese befürchten eine Gefahr für die Umwelt insbesondere am Standort Überherrn wegen des Wasserverbrauchs. Deshalb fanden bereits einige Veranstaltungen statt, an denen sich auch Vertreter der Landesregierung beteiligten, um Ängste zu nehmen.