Neuer Zahnreport der Barmer Saarländer haben die gesündesten Zähne

Die Autoren der Barmer-Studie haben sich die Mühe gemacht, die Zahngesundheit der Bevölkerung in den sechs Landkreisen des Saarlandes zu vergleichen. Dabei zeigten sich große Unterschiede. So war der durchschnittliche Wert für die Zeit ohne Zahntherapie bei den 60-Jährigen im Jahr 2020 im Landkreis Merzig-Wadern mit 3,0 Jahren am höchsten und im Landkreis St. Wendel mit 2,2 Jahren am niedrigsten. Bei den 40-Jährigen wiesen die Einwohner des Regionalverbands Saarbrücken mit 3,0 Jahren die längste mittlere Zeitspanne ohne Behandlung auf, die Menschen im Saarpfalz-Kreis mit 2,2 Jahren die kürzeste. Unter den 20-Jährigen im Saarland gab es kaum Unterschiede. Die Zeit ohne Zahntherapie lag im Jahr 2020 im Regionalverband Saarbrücken bei 4,9 Jahren, in allen anderen Landkreisen bei 4,8 Jahren.