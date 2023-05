Steigender Eigenanteil für Heimpflege Forderung der Barmer: „Land sollte Investitionskosten für Pflegeheime übernehmen“

Saarbrücken · Die Krankenkasse Barmer kritisiert die steigenden Eigenanteile, die pflegebedürftige Saarländer in den Heimen bezahlen müssen. Die Investitionskosten zu übernehmen sei machbar für das Land, so Geschäftsführerin Dunja Kleis. Sie rechnet auch in Zukunft mit deutlich steigenden Kosten für die Pflege.

15.05.2023, 10:27 Uhr

Wer ins Pflegeheim zieht, muss für seine Pflege gleich einen Eigenanteil von 1228 Euro aufbringen. Die Barmer Saarland fordert jetzt, dass das Land die Investitionskosten für die Pflegeheime übernimmt, die derzeit auf die Bewohner umgelegt werden. Foto: Getty Images/iStockphoto/PeopleImages

Von Martin Lindemann

Die Geschäftsführerin der Krankenkasse Barmer im Saarland, Dunja Kleis, fordert das Land auf, die Investitionskosten für die Pflegeheime zu übernehmen. Dazu wären im Jahr 84 Millionen Euro erforderlich. „Angesichts des saarländischen Haushaltsetats von 5,4 Milliarden Euro in diesem Jahr halte ich das für machbar“, sagt Kleis. Nachdem die neue SPD-Landesregierung jetzt ein Jahr im Amt ist, hat die Barmer die Situation im Gesundheitsbereich analysiert und dabei den Pflegeheimen besondere Aufmerksamkeit geschenkt.