Bewusstsein für Gendermedizin wächst : Medizin ist noch zu männlich

Unterschiede in Körpergröße und Körperbau, Geschlechtshormonen und Energiestoffwechseln führen dazu, dass Männer in der Regel Medikamente schneller verwerten und abbauen und weniger anfällig für Nebenwirkungen sind. Deshalb müssten die meisten Arzneimittel für Frauen und Männer verschieden dosiert werden. Da gilt besonders für Blutzuckersenker, Epilepsie-Medikamente, Blutverdünner und Blutdrucksenker. Foto: Getty Images/iStockphoto/Jelena Stanojkovic

Saarbrücken Frauen brauchen oft eine andere medizinische Behandlung als Männer. Die Barmer Saarland drängt auf Verbesserungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Lindemann

Die Krankenkasse Barmer setzt sich verstärkt für eine Medizin ein, die den unterschiedlichen Bedürfnissen von Frauen und Männern gerecht wird. „Viele Erkrankungen verlaufen bei Frauen und Männern anders und unterscheiden sich auch in den Symptomen“, sagt Dunja Kleis, die Landesgeschäftsführerin der Barmer im Saarland und in Rheinland-Pfalz. „Daher brauchen Frauen und Männer in vielen Fällen unterschiedliche medizinische Behandlungen.“ Im medizinischen Alltag sei das aber noch längst nicht garantiert. Bei einer Veranstaltung zur geschlechterspezifischen Medizin hat die Barmer Saarland vor Kurzem darauf hingewiesen, dass Frauen bei manchen Erkrankungen weniger von der Therapie profitierten als Männer sowie ungünstigere Krankheitsverläufe und eine höhere Sterblichkeit aufweisen.

Kleis nennt als Beispiele Herzinfarkte und Rheuma. Während sich ein Herzinfarkt bei Männern durch ein Stechen in der Brust, Schmerzen, die in den linken Arm ausstrahlen, und kalten Schweiß bemerkbar macht, treten bei Frauen als typische Symptome Übelkeit sowie Schulter- und Kieferschmerzen auf, sodass der Infarkt in der Regel erst Stunden später erkannt wird. Von entzündlichen rheumatischen Erkrankungen sind Frauen dreimal häufiger betroffen als Männer und stärker von Schmerzen und körperlichen Einschränkungen geplagt. Zudem hat sich gezeigt, dass es bei Frauen seltener gelingt, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen oder zu stoppen. Sie müssten daher anders behandelt werden als Männer.

„Auch im Arzneimittelbereich sind noch Verbesserungen nötig“, sagt Kleis. Es geht um die unterschiedliche Wirksamkeit derselben Medikamente bei Frauen und Männern. Die Unterschiede in Körpergröße und Körperbau, Geschlechtshormonen und Energiestoffwechseln führen dazu, dass Männer in der Regel Medikamente schneller verwerten und abbauen und weniger anfällig für Nebenwirkungen sind. „Deshalb müssten auch bei Standardtherapien die meisten Arzneimittel für Frauen und Männer verschieden dosiert werden. Für Blutzuckersenker, Epilepsie-Medikamente, Blutverdünner und Blutdrucksenker ist das besonders entscheidend“, sagt Kleis.

Die Barmer hat im Jahr 2020 in Berlin das Institut für Gesundheitssystemforschung gegründet, das sich auch mit geschlechterspezifischer Medizin befasst. „Wir setzen uns zum Beispiel dafür ein, dass die Dosierungsangaben auf den Beipackzetteln der Arzneimittel für Frauen und Männer separat aufgeführt werden“, sagt Kleis. Das wünschten sich mittlerweile sogar die Patienten selbst. Anders als noch vor 20 Jahren müssen die Pharmafirmen heute bei der Erprobung neuer Medikamente Frauen und Männer einbeziehen. Was noch fehlt, ist eine nach Geschlechtern getrennte Auswertung. Zudem würden bei den Dosierungsempfehlungen die Geschlechterunterschiede oft noch zu wenig berücksichtigt. Auch für Arzneimittel, die schon lange zugelassen sind, gebe es teilweise kaum Daten zur unterschiedlichen Wirksamkeit bei Frauen und Männern, erläutert Kleis.

Dunja Kleis ist Landesgeschäftsführerin der Barmer im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Foto: Barmer

In ihrem Gesundheitsreport 2022 für das Saarland hat die Barmer im vergangenen Monat nachgewiesen, dass berufstätige Frauen oft unter anderen Krankheiten leiden als berufstätige Männer. Beispielsweise fehlen Frauen deutlich häufiger wegen Depressionen und Angststörungen, während sich Männer im Job viel öfter verletzen. „Das zeigt, dass bei der betrieblichen Gesundheitsvorsorge geschlechterspezifische Angebote erforderlich sind“, sagt Kleis. Zudem müssten die Beratungen und Gesundheitskurse auf die einzelnen Berufsgruppen maßgeschneidert werden. „Paketzusteller müssen anders betreut werden als Büroarbeiter.“ Wie andere Krankenkassen auch entsendet die Barmer ihre Gesundheitsexperten aus den Bereichen Ernährung, Sport, Arbeitsschutz oder Psyche auch direkt in Firmen und Behörden. „Die Bereitschaft, solche Kurse für die Angestellten anzubieten, ist auch in kleinen Betrieben in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen“, berichtet Kleis.

Im Jahr 2022 haben sich an den Gesundheitskursen der Barmer in den Betrieben des Saarland knapp 10 000 Beschäftigte beteiligt. Inzwischen gebe es auch Internetkurse zum Beispiel zur Stärkung des Rückens oder der psychischen Gesundheit, die individuell genutzt werden könnten. Besonders gefragt seien derzeit Kurse zum Entspannen und besserem Schlaf, sagt die Barmer-Landesgeschäftsführerin.

Da die Wissenschaft inzwischen weiß, dass gesundheitliche Prävention so früh wie möglich einsetzen muss, um Zivilisationskrankheiten in späteren Jahren zu verhindern, bietet die Barmer ihre Programme bereits in Kindergärten und Schulen an. „Dabei geht es zum Beispiel um gesunde Ernährung. Die Kinder lernen auch, selbst zu kochen, sogar für ihre Eltern. Und sie erfahren, warum Wasser und Tee gesünder sind als zuckrige Softdrinks“, erläutert Kleis. „Wir versuchen auch, die psychische Gesundheit der Kinder zu stärken. Sie erhalten Tipps, wie sie Freunde finden und wie sie ihre Freundschaften erhalten können.“ In diese Präventionsprogramme werden auch die Erzieherinnen und Eltern eingebunden.