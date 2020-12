Auswertung für das Jahr 2018 : Rekordzahl an Saarländern sucht Psychotherapeuten auf

Rekordzahl an Saarländern sucht Psychotherapeuten auf

Saarbrücken Immer mehr Patienten im Saarland suchen einen Psychotherapeuten auf. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Krankenkasse Barmer.

Einer von 26 Saarländern und damit 3,8 Prozent der saarländischen Bevölkerung hatten im Jahr 2018 Kontakt zu einem Psychotherapeuten. Diese Zahlen gehen aus den Auswertungen des aktuellen Arztreports der Krankenkasse Barmer hervor. Dies sei eine deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr 2009, in dem nur jeder 43. Einwohner im Saarland Kontakt zu einem Therapeuten aufnahm. Im Regionalverband Saarbrücken gehen dem Report nach die meisten Menschen zu einem Psychotherapeuten (5,1 Prozent), in Merzig-Wadern die wenigstens (3,2 Prozent).

Laut Barmer hat außerdem auch die Zahl der Psychotherapeuten mit Kassenzulassung im Saarland zugenommen. Im Jahr 2013 seien im Schnitt 28,7 zugelassene Psychotherapeuten auf 100.000 Saarländer gekommen, im Jahr 2018 waren es 34,8. Die Therapeutendichte sei allerdings ungleich verteilt, stellt der Report fest. Am höchsten ist sie im Regionalverband (rund 63 Psychotherapeuten pro 100.000 Einwohner), am niedrigsten im Landkreis Neunkirchen (rund 20 Psychotherapeuten pro 100.000 Einwohner). Rund 350 Psychotherapeuten mit Kassenzulassung praktizierten laut Barmer 2018 im Saarland. Für das Jahr 2020 seien außerdem 25 zusätzliche Sitze für Psychotherapeuten im Land ausgewiesen, weshalb man erwarte, dass sich die Wartezeit für den Beginn einer Psychotherapie hierzulande weiter verkürze, so Barmer-Landesgeschäftsführerin Dunja Kleis.