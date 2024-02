Barbara Wackernagel-Jacobs Die Mutmacherin

Ihr erster Mann lebt in Saarbrücken, daher wechselt sie von Mannheim an die Universität des Saarlandes. Mit 25, als diplomierte Soziologin, beginnt sie ihre Arbeit bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das Thema ihrer Forschungsarbeit betrifft die Humanisierung der Arbeitswelt. Zwei Jahre später wechselt sie zum Diakonischen Werk, wo sie im Laufe der Zeit zur Projektleiterin aufsteigt. „Da war ich dann Leiterin des Projekts Jugendarbeitslosigkeit. Das war verbunden mit Stadtteilarbeit in Malstatt und in Burbach. Nicht nur in der Forschung zu bleiben, sondern vor Ort zu arbeiten, hat mir gutgetan.“ Später, als die Sozialdemokratin längst in der Politik aktiv war, war sie froh, diese Basisarbeit geleistet zu haben. „Wenn mir jemand sagte, das haben wir noch nie so gemacht, konnte ich, da ich diesen Hintergrund hatte, mit Fug und Recht entgegnen: Ich hätte aber gerne, dass wir dieses oder jenes Projekt fördern“, erinnert sich die 73-Jährige lächelnd.