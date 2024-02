Was die „Bar Centrale di Aromi“ bietet Dolce Vita in Saarbrücken – Familie Chiara vom „Mille Aromi“ wagt Neustart

Saarbrücken · Das „Mille Aromi“ war in Sachen schnörkellose Trattoria-Küche eine Institution. Jetzt kocht Franco Chiara in der Winefactory – für seine Töchter. 100 Champagner auf der Karte, immer warme Küche und ein exklusiver Chefs Table: Saarbrücken hat einen neuen Place to be.

08.02.2024 , 09:41 Uhr

Im Siemens-Haus „Unique“ in Saarbrücken hat die Familie Chiara die Tagesbar „Bar Centrale di Aromi“ eröffnet. Vorne von links: Franco, Francesca, Giuliana und Daniela Chiara. Hinten die Köche Angela Jung und Johannes Zimmer. Foto: Iris Maria Maurer

Dieses unerfüllte Herzensanliegen stand auf der Wunsch-„Backlist“ von Denis Reinhardt: „Ich hätte immer schon mal gerne ein Restaurant in meinem Geschäft gehabt.“ Dabei hat sich der 42-jährige Unternehmer schon ziemlich viele Wünsche im Leben erfüllt: Er erfand einen weltbekannten Gin („Ferdinand’s“), gründete einen Wein- und Spirituosenhandel mit Spitzen-Kundschaft aus der Gastro- und Bar-Szene, richtete seiner „Winefactory“ einen coolen Show- und Verkaufs-Raum im „Unique“-Siemensgebäude in Saarbrücken ein und komplettierte das Angebot schließlich noch um einen Feinkost-„Viktualienmarkt“ direkt nebenan.