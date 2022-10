Ab Dezember : Bald fährt noch ein Zug direkt von Saarbrücken nach München

Berlin/Frankfurt/Main Neue Züge und neue Direktverbindungen: Der Fahrplanwechsel am 11. Dezember bei der Bahn bringt auch für Rheinland-Pfalz und das Saarland einige Veränderungen.

So bietet die Deutsche Bahn künftig täglich eine Direktverbindung von Saarbrücken (ab 8.27 Uhr) nach München (Ankunft 12.56 Uhr) an. Die bisher von Stuttgart über Mainz und Koblenz nach Köln führende Intercity-Verbindung fährt künftig nach Wuppertal, Bielefeld, Hannover, Magdeburg und Dresden, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte. Dadurch könne man von Mainz oder Koblenz aus ohne Umstieg nach Bielefeld oder Hannover reisen. Auf dieser etwa alle zwei Stunden fahrenden Linie sollen zudem künftig überwiegend neue IC-Doppelstockzüge unterwegs sein.