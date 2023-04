Fahrbahnrechte Bundesweiter Bahnstreik am Freitag – was Reisende und Pendler jetzt wissen müssen

Das saarländische Kultusministerium teilt auf Nachfrage mit: „Wir bitten die Eltern, sich in den nächsten Tagen bei den Verkehrsanbietern sowie über die lokale Presse entsprechend zu informieren, ob der Schulweg ihrer Kinder beeinträchtigt sein könnte. Wie bereits beim bundesweiten Streik Ende März so wird auch am kommenden Freitag der Schulbetrieb wie gewohnt stattfinden. Sollte ein Kind aufgrund der Verkehrssituation nicht in der Lage sein, die Schule zu erreichen, ist das Fehlen selbstverständlich entschuldigt. In diesem Fall bitten wir die Eltern um kurze Mitteilung an die Klassenlehrkraft oder das Sekretariat.“ Welche Regeln für Abiturienten gelten werden, die am Freitag zu ihren Prüfungen erscheinen müssen, hat das Saar-Ministerium nicht mitgeteilt. Beim letzten Streik im März hatten einige Länder bereits Sonderregelungen für Lockerungen der Schulpflicht getroffen. In Baden-Württemberg etwa konnten Kinder generell zuhause bleiben.