Fahrplanwechsel im Dezember Mit der Bahn von Saarbrücken an die Ostsee – ansonsten sieht’s beim Fernverkehr eher mau aus

Wer anstatt an die Ostsee lieber an die Nordsee will, reist ab Mitte Dezember ganzjährig und täglich nach Sylt – allerdings nur ab Hessen, sprich Darmstadt und Frankfurt als nächstgelegene Städte. Gleichzeitig soll es zusätzliche Berlin-Verbindungen geben, die ebenfalls in Hessen starten.