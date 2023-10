Studienfinanzierung Das Kreuz mit der Studienfinanzierung

Am Grundproblem aber hat die jüngste Novelle kaum gerührt: Die große Mehrheit kann auch weiterhin kein BAföG beantragen, weil ihre Eltern über der Bemessungsgrenze liegen. Was deren Höhe anbetrifft, lassen sich keine pauschalen Aussagen machen. Zu viele Kriterien spielen hinein – ein Grund, weshalb die BAföG-Beantragung vielen ein Gräuel ist. Nur noch elf Prozent der Studierenden bezogen zuletzt die für sie wichtigste staatliche Unterstützung. Vor 30 Jahren war es noch fast jeder Dritte. Das Deutsche Studentenwerk (DSW) spricht denn auch von einem „Allzeit-Tief“ und fordert eine „deutliche Anhebung des BAföG-Grundbedarfs, der Wohnkostenpauschale und der Elternfreibeträge“. Faktisch liegt der angesetzte Grundbedarf Studierender – quasi ihr veranschlagtes Existenzminimum – deutlich unter dem Bürgergeld (452 Euro vs. 502 Euro). Auch fehlt eine Anpassung der Wohnkostenpauschale an den lokal differerierenden Mietspiegel: In Saarbrücken mögen 360 Euro reichen, in Berlin oder München ist oft das Doppelte zu berappen.