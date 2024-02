Sonderangebot zur Eröffnung Bäckerei Gillen eröffnet fünf neue Filialen im Saarland

Am Freitag, 1. März, eröffnet die Bäckerei Gillen insgesamt fünf neue Filialen im Saarland. Das teilt das Unternehmen in einem Facebook-Post mit. In Zukunft finden Kunden in Perl, Orscholz, Merzig, Großrosseln und Klarenthal eine Gillen-Filiale in den dortigen Rewe-Märkten.