Gefahr für Kinder und Ältere : Ministerin warnt vor Hitze-Folgen im Saarland

Saarbrücken Vor allem für Säuglinge und ältere Menschen bringen die nächsten Tage Gefahren, sagt Monika Bachmann.

Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hat die Menschen im Saarland vor den Folgen der für diese Woche angekündigten Rekord-Hitze gewarnt. Die Temperaturen bedeuteten „eine echte Kraftanstrengung für den menschlichen Organismus“, sagte die Ministerin. Ganz besonders betroffen von der Hitze seien Säuglinge, Kleinkinder und ältere Menschen. Bachmann rief dazu auf, ältere Angehörige und Bekannte aktiv an Vorsichtsmaßnahmen zu erinnern. Diese versäumten es häufig, ausreichend zu trinken. „Ich appelliere an die saarländische Bevölkerung, zum Beispiel die Mittagspause für einen Anruf zu Hause bei den Eltern, Großeltern und älteren Bekannten zu nutzen und sie ans Trinken zu erinnern. Die Gefahr einer Dehydrierung wird oft unterschätzt“, sagt die Gesundheitsministerin.

Im Saarland hält nach der Prognose von „Wetternet“ in dieser Woche der Hochsommer mit Macht Einzug. Am Mittwoch werden Temperaturen von 35 Grad erwartet. Andernorts in Deutschland, etwa entlang des Rheins, werden wohl Werte bis 39 Grad erreicht, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. DWD-Meteorologe Adrian Leyser rechnet mit neuen Juni-Rekorden. Auch Hoffnung auf schnelle Abkühlung machen die Forscher nicht: „Die Hitze kommt, um zu bleiben“, heißt es beim DWD.