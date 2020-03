Gesundheit : Saar-Regierung schränkt wegen Corona-Krise öffentliches Leben ein

Saarbrücken Die Zahl der Infektionen im Saarland ist stark gestiegen. Die Landesregierung verbietet vorerst Großveranstaltungen. Vier Schulen sind geschlossen.

(fu/kir/mju) Die saarländische Landesregierung reagiert mit einschneidenden Maßnahmen auf die Ausbreitung des Coronavirus. Alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern müssen bis auf weiteres ausfallen. Vorerst dürfen keine Klassenfahrten gebucht werden. Krankenhäuser wurden aufgefordert, planbare Operationen zu verschieben, um Kapazitäten in den nächsten acht Wochen bereitzuhalten, wie Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Mittwoch im Landtag sagte. Sie sprach von einer Ausnahmesituation und warb um „Umsicht, Vorsicht und Vernunft“. Die Landesregierung werde alles in ihrer Macht stehende tun, „um die Epidemie möglichst einzudämmen, ihren Verlauf abzubremsen und ihre Folgen zu minimieren“.