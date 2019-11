Geboren am 11.11. : Saarlouiser Fastnachts-Baby

Saarlouis, St. Elisabeth Klinik. Am 11. 11. kam die kleine Coralie Graus zur Welt, hier mit ihrer Mutter Nadine und im Hintergrund den Ärztinnen und Hebammen die bei der Geburt halfen (v.l.: Nadine Krämer, Thérèse Nick und Michelle Lesch) . Red: sl Stichwort baby Foto Thomas Seeber. Foto: Thomas Seeber

Für die kleine Coralie Graus werden Geburtstage wohl immer eine närrische Angelegenheit sein. Das kleine Mädchen kam gestern, am 11.11., genau um 11.11 Uhr in der der St. Elisabeth Klinik in Saarlouis auf die Welt – und ergriff schon kurz darauf den Finger ihrer Mutter Nadine Graus.

