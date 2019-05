Luxemburg : Autofahrer schleift Fußgänger mit: Polizei sucht Zeugen

Luxemburg Die Polizei im Großherzogtum sucht Zeugen im Zusammenhang mit einer Tat, die sich bereits am 17. Mai zugetragen hat. An dem Freitag war es in den Mittagsstunden in Luxemburg-Stadt an der Kreuzung der Avenue Monterey mit dem Boulevard Prince Henri zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger gekommen.

Im Zuge des Streits soll der Fahrer den Fußgänger am Arm gepackt, auf das Gaspedal seines Wagens gedrückt und den Fußgänger einige Meter mitgeschleift haben. Der Fußgänger wurde dabei verletzt. Das berichtet die Zeitung „Luxemburger Wort“. Demnach sucht die Polizei nun nach Augenzeugen. Womöglich wurden auch Saarländer, die sich zu der Zeit in Luxemburg-Stadt aufhielten, Zeugen des Vorfalls.