Hilfe für Prostitutions-Aussteigerinnen : Vom Arbeitsplatz Bordell zum neuen Job im Büro

Bordelle waren in der Pandemie über ein Jahr lang geschlossen. Mehrmonatige Arbeitsverbote haben viele Sexarbeiterinnen in Existenznot und in die Illegalität getrieben. Wer aussteigen will, dem hilft das Projekt „DiWa“. Foto: dpa/Markus Scholz

Saarbrücken Über das neue Umstiegsprojekt „DiWa“ sollen Sexarbeiterinnen auf dem regulären Arbeitsmarkt Fuß fassen. Wie das funktionieren soll, lesen Sie hier.

Eine Welt ohne Prostitution wird es nie geben. Auf der Basis dieser Aussage ging es kürzlich in Saarbrücken um die Auswirkungen der Pandemie auf die Sexarbeit (siehe unten) – und um das neue „Umstiegsprojekt DiWa“, für das sich die Prostituiertenberatungsstelle des Saarbrücker Vereins Aldona und die Diakonie Saar zusammengetan haben. Es soll Frauen, die raus aus der Prostitution wollen, bei der persönlichen und beruflichen Neuorientierung unterstützen und psychosozial begleiten.

Das Beraterinnenteam Lisa Klein und Anastasija Eckardt von Aldona sowie Sabine Kost von der Diakonie Saar stellten „DiWa“ vor – als eines von fünf Modellprojekten, die vom Bundesfrauenministerium für drei Jahren gefördert und wissenschaftlich begleitet werden.

Das Programm hat zwei Säulen: Die in der Prostituierten-Beratung erfahrenen Aldona-Sozialarbeiterinnen stellen den Kontakt zu den Sexarbeiterinnen her und kümmern sich vor allem um deren sozial-emotionale Bedürfnisse. Sabine Kost von der Diakonie Saar ist für die berufliche Beratung und Integration der Frauen zuständig. DiWa ist im August angelaufen, bisher betreue man vier Frauen, mit 15 Klientinnen pro Jahr wird gerechnet. Zudem verfolge man keinen „proaktiven“ Ansatz, wolle die Frauen nicht zum Ausstieg drängen, sondern mache ein Angebot durch so viel Information auf allen Kanälen wie möglich, sagt Anastasija Eckardt von Aldona.

„Der Umstieg ist ein mehrstufiger, langwieriger Prozess, der auch mit Rückschritten verbunden ist“, erklärt Sabine Kost, die über die Diakonie Saar bestens vernetzt ist und den Frauen viel Unterstützung anbieten kann. „Von der Sprachförderung über Behördengänge bis hin zur Praktikumsvermittlung begleiten Profis die Frauen. Und zwar in ihrem eigenen Tempo“, betont Lisa Klein. Vor allem anderen müsse das Selbstvertrauen der Frauen gestärkt werden. „Wir finden mit ihnen zusammen ihre Schwächen und Stärken heraus“, so Kost.

Bei einigen geht es erst einmal um Existenzsicherung. Vielen fehle es zudem an Erfahrungen mit alltäglichen Arbeits- und Tagesabläufen. „Es gibt viele Umstiegshindernisse“, weiß Anastasija Eckardt. Sehr häufig hätten die Sexarbeiterinnen Schulden oder ihre Wohnungssituation sei ungeklärt. „Manchmal fehlen Papiere. Problematisch ist oft auch der ungeklärte Krankenversicherungsstatus.“ Vor allem EU-Migrantinnen, im Saarland vor allem aus Rumänien und Bulgarien, seien oft von hohen Nachzahlungen an die Krankenversicherung betroffen, wenn sie sich dort erst nach Jahren als Prostituierte anmelden. „Da kommen schnell tausende Euro Schulden zusammen“, berichtet die Beraterin aus der Praxis. „Auch deshalb ist die Anmeldung als Sexarbeiterin wie sie das Prostituiertenschutzgesetz vorsieht, so wichtig“, sagt Eckardt. Denn nur wer angemeldet ist, hat auch einen Nachweis über die geleistete Arbeit und damit eben auch Anspruch auf Leistungen beispielsweise vom Jobcenter. Die Anmeldung findet in der Regel im Rahmen zweier ausführlicher Beratungsgespräche im Gesundheitsamt statt. Die beinhalten eine Gesundheitsberatung, aber auch Informationen zu Selbständigkeit, Steuern, Krankenversicherungsschutz. Nicht zuletzt gehe es auch um das Thema Ausbeutung und Hilfsangebote. DiWa sieht zudem für Härtefälle Überbrückungshilfen vor, gerade illegal hier arbeitende Frauen ohne Leistungsanspruch können davon profitieren. „Oft zieht sich die Beschaffung von Dokumenten hin“, nennt Eckardt einen Grund.

Wie erreichen die Beraterinnen gerade Frauen, die illegal im Land sind und sich möglicherweise auch unter Zwang prostituieren? Der Menschenhandel sei subtiler geworden und Gewalt gegen Frauen hinterlasse weniger sichtbare Spuren, stellt man bei Aldona fest. Zudem habe sich Prostitution nicht zuletzt durch die Pandemie ins Internet und in Privatwohnungen verlagert. Ein Problem für die aufsuchende Beratung, die nun auch online (zum Beispiel über Whatsapp) stattfindet. „Wir schreiben die Frauen, bei denen wir keine Adresse finden, an, stellen unser Angebot vor und fragen Sie nach ihrem Befinden. Ebenso greifen wir auf Mundpropaganda aus dem Milieu zurück“, erklärt Anastasija Eckardt. Recherchiert werde auch in einschlägigen Foren.

Freiwillige Sexarbeit versus Zwangsprostitution

Der Verein Aldona, gegründet als Hurenselbsthilfe, hilft Sexarbeiterinnen seit 30 Jahren. Sein Ansatz: Prostitution geschieht vor allem freiwillig, Sexarbeit sollte daher als legale Erwerbsarbeit anerkannt sein. Von dieser Prämisse geht auch das Prostituiertenschutzgesetz von 2016 aus. Es sieht unter anderem eine Anmeldepflicht für Sexarbeiterinnen, die Kondompflicht und regelmäßige medizinische Beratungen für Prostituierte sowie eine Erlaubnispflicht für Bordellbetreiber vor. Nur Freier die „wissentlich die Zwangslage eines Opfers von Menschenhandel und Zwangsprostitution“ ausnutzen, machen sich strafbar. „Nicht alle Prostituierten sind arm und Opfer“, sagt dazu Lisa Klein. Das Milieu sei „sehr heterogen“, die Berichterstattung in den Medien oft zu negativ und einseitig.

Nordisches Modell: Sexkauf-Verbot

Das ist die eine Seite. Auf der anderen stehen Gruppen wie der Saarbrücker Verein „Hadassah Initiative féminine“, die ein Sexkauf-Verbot und die Bestrafung der Freier fordern. Dieses so genannte „Nordische Modell“, erstmals 1999 in Schweden eingeführt, gilt seit 2016 zum Beispiel auch in Frankreich (und weiteren europäischen Ländern). Das ist ein Grund dafür, warum das Saarland zur Hochburg der Prostitution wurde: Die französischen Freier (aber auch französische Prostituierte) machen ihre – legalen – Sex-Geschäfte bei den liberalen deutschen Nachbarn.

Dass Menschenhandel, Gewalt gegen Frauen und Prostitution eng zusammenhängen, manche Frauen (und auch einige Männer) unter Zwang anschaffen, bestreitet auch Aldona nicht. Im Gegenteil: Der Verein bietet auch Migrantinnen, die häufig als Prostituierte arbeiten, Beratung an sowie Opfern von Gewalt. Die beiden „Lager“ streiten aber um das Ausmaß der Freiwilligkeit von Prostitution und die Sinnhaftigkeit eines Verbotes. Ein solches treibe die Prostitution nur in die unkontrollierbare Illegalität und verschlimmere die Situation in der Sexarbeit, sagen die Befürworter des deutschen Prostituiertenschutzgesetzes, das im kommenden Jahr evaluiert werden wird. Sexkauf-Gegner argumentieren genau andersherum: Weniger (legales) Angebot bedeute weniger Nachfrage (Freier). Bestraft werden sollen zudem nur die Freier, nicht aber die Prostituierten, die vor allem als ausgebeutete Opfer gesehen werden, denen genügend Ausstiegsmöglichkeiten geboten werden müssten.