„6:56“ mit 20 Fotografien Ausstellung in Saarbrücken über Hamas-Terror: „Heimtückisch, blasphemisch und feige“

Eine Fensterscheibe mit einem Einschussloch. Ein Auto, das nur noch ein Haufen aus geborstenem Blech ist. Ausgebrannte Häuser. Der Raum eines Kindergartens mit bräunlichen Spritzern an der Wand und Flecken auf dem Boden – getrocknetes Blut. Es sind Fotografien, die nicht das ganze Grauen zeigen, aber schrecklich genug sind. „6:56“ heißt die Ausstellung mit knapp 20 Fotografien über den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, die jetzt in Saarbrücken zu sehen ist.