„Wettschulden sind Ehrenschulden“ : Außenminister Maas muss einen Kasten Saarland-Bier springen lassen

Berlin Der SPD-Politiker hatte mit einem Fußball-Tipp zur Europameisterschaft daneben gelegen.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat seine Wettschulden bei den Briten eingelöst. Er hatte mit seinem Kollegen Dominic Raab um einen Kasten Bier gewettet, dass Deutschland bei der Fußball-EM gegen England gewinnt. Das war bekanntlich nicht so.

Bier aus dem Saarland

Nach der 0:2 Niederlage von Wembley überreichte Maas am Donnerstag in Berlin der britischen Botschafterin Jill Gallard den Kasten. Nach Angaben der Botschaft stammte das Pils aus dem Saarland, der Heimat des Ministers. „Wettschulden sind Ehrenschulden“, hatte Maas dazu am Mittwoch bei Twitter geschrieben. Dort hatte er Raab und den Fußballern zum Sieg gratuliert.