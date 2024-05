Am Muttertag Diese acht Ausflugsziele im Saarland bringen Spaß für Groß und Klein

Ein Ausflug zum Bostalsee kann sich ebenfalls besonders lohnen, denn hier gibt es für jeden Geschmack etwas zu tun. Ob Wandern um den See, eine Radtour, Schwimmen im Strandbad oder ein Besuch der Aqua Mundo Wasserwelt in den Center Parks. Wer mal etwas Neues ausprobieren möchte, kann hier auch Fußballgolf spielen. Bei der Mischung aus Fußball und Golf hat wirklich jeder seinen Spaß. An Sonntagen ist die Anlage von 11:00 bis 20:00 Uhr geöffnet, der letzte Einlass ist um 18:00 Uhr. Erwachsene bezahlen hier 9 Euro und Kinder bis 15 Jahre 6 Euro Eintritt, wobei es für Familien sowie für Schüler und Studenten Ermäßigungen gibt.