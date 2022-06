Mit Bus und Bahn zum Ausflugsziel : Diese Ausflugsziele im Saarland erreichen Sie bequem mit Bus und Bahn

Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Foto: Armin Leidinger/Lukas Spörl

Ohne Auto in die Natur, das Museum oder in den Klettergarten. Ein Ausflug ohne Stau und die Suche nach Parkplätzen - diese Ausflugstipps erreichen Sie im Saarland mit Bus oder Bahn.

Ein Ausflug in die Natur oder eine Reise in die Vergangenheit: Im Saarland macht das vielfältige Angebot an Ausflugszielen beides möglich und noch viel mehr. Egal, ob als Familie, Paar oder Gruppe, unter der Woche oder am Wochenende, hier wird jeder das passende Ausflugsziel finden. Noch mehr Spaß machen Ausflüge, wenn man sie bequem mit Bus oder Bahn erreichen kann. Welche Ausflugsziele mit dem ÖPNV erreichbar sind, erfahren Sie hier. Die Angaben zum ÖPNV richten sich nach der Fahrplanauskunft des SaarVV.

Baumwipfelpfad: Der Blick auf die Saarschleife

Der Baumwipfelpfad in Orscholz ermöglicht den Blick auf die wohl bekannteste Stelle des Saarlandes: die Saarschleife. Wer sich für einen Spaziergang auf dem Pfad entscheidet, hat einen etwa 1,2 Kilometer langen Fußweg vor sich. Der kostenpflichtige, barrierearme Wanderweg steigt auf eine Höhe von 23 Metern an und endet mit einem Ausblick auf die Saarschleife und darüber hinaus. Geöffnet ist der Baumwipfelpfad von Mai bis September täglich von 9.30 bis 19 Uhr.

Anfahrt: Die Anfahrt mit dem ÖPNV ist ab dem Busbahnhof Merzig mit der Linie 250 Richtung Post Orscholz-Mettlach bis zur Haltestelle Cloef Orscholz-Mettlach möglich. Die Fahrzeit beträgt etwa 35 Minuten. Alternativ können Sie mit dem Zug (RE1 Richtung Koblenz oder RB71 Richtung Trier) bis zum Bahnhof Mettlach fahren und von der dortigen Haltestelle ebenfalls mit dem Bus der Linie 250 bis zur Haltestelle Cloef.

Kontakt: Cloef-Atrium, 66693 Mettlach-Orscholz, Tel. 06865 1864810

Geschichte im Deutschen Zeitungsmuseum

Deutsches Zeitungsmuseum in Wadgassen. Foto: dpa/Oliver Dietze

Das Deutsche Zeitungsmuseum befindet sich im Hofhaus Wadgassen und versteht sich als Museums-, Lern- und Kommunikationsort. Im Vordergrund der Ausstellungen stehen die Aspekte Kommunikation und Medien. Im Nordflügel des Hofhauses befindet sich die Ausstellung zur deutschen Presse- und Druckgeschichte. Die Ausstellungsstücke dokumentieren 400 Jahre Zeitungsgeschichte, zudem finden Besucher Informationen zu den Themen Zensur, Pressefreiheit und Journalismus im Dritten Reich. Im Südflügel werden wechselnde Sonderausstellungen angeboten, die sich auch mit Fotografie, Kalligrafie und Karikatur befassen. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Anfahrt: Ab dem Hauptbahnhof Saarlouis mit dem RB71 Richtung Homburg (Saar) Hauptbahnhof zum Bahnhof in Bous (Saar), die Fahrzeit beträgt etwa sieben Minuten. Es folgt zudem ein zehnminütiger Fußweg bis zum Zeitungsmuseum.

Kontakt: Deutsches Zeitungsmuseum, Am Abteihof 1 in 66787 Wadgassen, Tel. 06834 94230

Ausflug in das Weltkulturerbe Völklinger Hütte

Ein Ausflug in das weltweit einzige vollständig erhaltene Eisenwerk aus der Zeit der Industrialisierung ist in Völklingen möglich. Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte versteht sich als Ort, an dem sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft begegnen. Besucher können das Eisenwerk erkunden oder eine der vielen Veranstaltungen und Ausstellungen besuchen, die in der Völklinger Hütte das gesamte Jahr über zu finden sind. Bei Ausflügen mit der Familie lohnt sich zudem ein Besuch im dortigen Science Center Ferrodrom. In der Mitmach-Ausstellung drehen sich die Stationen und Abenteuer um die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Von April bis November ist die Hütte von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Anfahrt: Ab dem Hauptbahnhof Saarbrücken mit dem Zug (RE1 Richtung Koblenz, RB70 Richtung Merzig, RB71 Richtung Trier) bis zum Bahnhof Völklingen. Die Fahrt dauert circa zehn Minuten, im Anschluss folgt ein Fußweg von fünf Minuten.

Kontakt: Völklinger Hütte, Rathausstraße 75-79, 66333 Völklingen, Tel. 06898 9100100

Geschichte und Aussicht auf dem Saarpolygon

Das Saarpolygon ist ein etwa 25 Meter hohes Denkmal auf der Berghalde Duhamel in Ensdorf. Die stählerne Aussichtsplattform erinnert an die Geschichte des Bergbaus im Saarland. Am Saarpolygon angekommen, führen etwa 130 Stufen nach oben. Von dort aus können Besucher die tolle Aussicht genießen. Der Zugang zum Denkmal ist kostenlos.

Anfahrt: Die Anfahrt ist ab dem Hauptbahnhof Saarlouis mit dem Bus 402 in Richtung Schwalbach über Ensdorf bis zur Haltestelle Saarpolygon Ensdorf möglich. Nach der siebenminütigen Fahrt folgt ein Fußweg von etwa 30 Minuten.

Kontakt: Saarpolygon, Provinzialstraße 1, 66806 Ensdorf, Tel. 06831 7693710

Tiere beobachten im Wildpark Saarbrücken

Füttern, Streicheln, Erleben und Beobachten von Wildtieren - all das ist im Wildpark Saarbrücken möglich. Begleitet von ausgebildeten Naturpädagogen können Groß und Klein auf der Tour durch den Wildpark Wissenswertes über Wildtiere erfahren. Neben den Erlebnistouren durch den Park werden auch Programme wie Ponyreiten, Fotokurse oder Bogenschießen angeboten. Der Park eignet sich aufgrund des vielfältigen Angebots für unterschiedlichste Anlässe, von Kindergeburtstag bis zum Betriebsausflug. Im Sommer können die Tiere täglich von 8 bis 18 Uhr bestaunt werden.

Anfahrt: Ab dem Busbahnhof in Saarbrücken mit den Bussen der Linie 112 oder 124 Richtung Universität Busterminal (Fahrzeit: 12 Minuten) oder dem Bus 102 Richtung Dudweiler Dudoplatz (Fahrzeit: 24 Minuten) bis zur Haltestelle Wildpark Saarbrücken.

Kontakt: Wildpark Saarbrücken, Meerwiesertalweg 140, 66123 Saarbrücken, Tel. 0681 9052310

Kletterhafen Merzig

Klettern im größten freistehenden Kletterpark Europas? Das ist im Kletterhafen Merzig möglich. Insgesamt zehn Parcours sowie Seilbahnen, ein freier Fall und Base Jumps warten auf mutige Kletterer. Am Merziger Hafen gelegen und mit Blick auf die Saar macht das Klettern in schwindelerregender Höhe noch mehr Freude. Besucher können von Juni bis September von mittwochs bis freitags in der Zeit von 12 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr klettern.

Kletterhafen Merzig Foto: Ruppenthal

Anfahrt: Mit dem ÖPNV ist die Anfahrt ab dem Busbahnhof Merzig mit dem Bus der Linie 260 Richtung Nennig Bf bis zur Haltestelle Hilbringer Brücke Merzig. Nach der achtminütigen Fahrt folgt ein Fußweg von etwa drei Minuten.

Kontakt: Kletterhafen Merzig, Saarwiesenring 14, 66663 Merzig, Tel. 0152 2214 9242

Auszeit in der Natur im Naturschutzgebiet Biotop Beeden

Störche, Wasserbüffel und Konikpferde - wer diese Tiere sehen möchte, sollte einen Ausflug zum Biotop Beeden planen. Wer lieber Vögel beobachtet, kommt ebenfalls nicht zu kurz, denn im Naturschutzgebiet fliegen Fischadler, Kraniche, Schwarzkehlchen und viele weitere Vogelarten durch die Luft. Umgeben von Nassbrachen, Weidegebüsch und Wiesen kann die Schönheit und Ruhe der Natur genossen werden. Am Aussichtspunkt zwischen den Sportplätzen „Am Sandweg“ kann die umliegende Natur noch besser bestaunt werden.

Naturschutzgebiet Biotop Beeden. Foto: Thorsten Wolf

Anfahrt: Ab dem Hauptbahnhof Homburg mit dem Bus 501 Richtung Kleinblittersdorf Bf bis zur Haltestelle An der Kiesgrube, Beeden Homburg, die Fahrt dauert elf Minuten. Ein fünfminütiger Fußweg führt zum Biotop. (Weitere Buslinien: 508, 315, 538, R14)