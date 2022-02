Tipps fürs Wochenende : Eskalationen und magische Momente in Fotografien

„Was für ein schrecklicher Abend. Was mach ich bloß hier?“: Die Truppe von acting & arts probt „Die ganzen Wahrheiten“. Von links: Valentina Knauber als Annika, Silke Jarmut als Portia und Manuel Franz als Leopold. Foto: Jean M. Laffitau

Das Saarland hat viel zu bieten in Sachen Kultur und Freizeitgestaltung. Jede Kommune, jede Stadt und jedes Dorf macht eigene Angebote. Woche für Woche stellen wir an dieser Stelle einige Veranstaltungen vor, die wir in der Redaktion empfehlenswert finden. Und dabei schauen wir auch immer mal über die Grenze.

Schauspiel in der Schule. Seit elf Jahren gibt es in Saarbrücken die Schauspielschule acting and arts. Gegründet und geleitet von der Schauspielerin und Sängerin Petra Lamy hat es die professionelle private Schule geschafft, sich über die Jahre einen guten Ruf zu erspielen. Und auch durch alle Corona-Untiefen ist man geschippert. Jetzt steht nach langem Darben wieder einmal eine Premiere an. Gespielt wird die Komödie „Die ganzen Wahrheiten“ von Sathyan Ramesh. Das Stück blickt in die Wohnzimmer von Leuten, die jeweils auf ihre eigene Art unglücklich sind, was dann bei einem Abendessen so richtig schön eskaliert. Regie führt Petra Lamy, es spielen Eleven und Mitglieder der Schule. (bre)

Premiere ist am Samstag, 5. Februar, 19.30 Uhr, im Theatersaal der Schule in der Kulturfabrik in der Dudweiler Landstraße 7. Weitere Termine sind am 6., 11., 12. und 13. Februar sowie im März. Karten zu 17/12 Euro und Infos unter https://acting-and-arts.com oder Tel. (0681) 70 97 77 30.

US-Bläser-Combo in Metz. Das Hypnotic Brass Ensemble aus Chicago mischt Jazz und Hip-Hop, Funk und Dub auf eine eigensinnige und doch eingängige Weise. Die acht Brüder haben für ihr Konzert an diesem Freitag in der Metzer Konzerthalle BAM vor allem eins im Gepäck: Blechbläser, genauer zwei Posaunen, vier Trompeten, eine Tuba und ein Flügelhorn. Das Ensemble hat für Aufnahmen oder Konzerte schon mit Musik-Größen wie Prince, dem Wu Tang Clan, Snoop Dogg, Gorillaz sowie Erykah Badu zusammengearbeitet, und Damon Albarn nahm sie für sein Label unter Vertrag. Für ihr jüngstes Album, „This is a Mindfulness Drill“, haben sie ihrer Musik auch Bass und Elektrogitarre hinzugefügt. Seit 20 Jahren spielen die Brüder nun schon zusammen. Aber als Söhne von Phil Cohran, Jazzmusiker und Trompeter im Orchester des avangardistischen Jazzkomponisten Sun Ras, haben sie Musik und Musikgeschäft eh schon früh kennengelernt.(sop)

Konzert des Hypnotic Brass Ensemble an diesem Freitag in der BAM 20, boulevard d’Alsace, in Metz. Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Karten kosten zwischen 17 und 22 Euro (nur Sitzplätze) und sind erhältlich unter www.citemusicale-metz.fr. Es gilt der Pass vaccinal (3G ab 16 Jahren, oder Genesennachweis zwischen elf Tagen und weniger als sechs Monaten, oder Nachweis über Impf-Gegenanzeigen).

Magische Fotografie-Kompositionen. Er ist weltweit für Magazine wie „Geo“, „Geo Saison“, „Merian“ und große Verlage unterwegs. Der 1948 in Völklingen geborene, heute in Saarlouis ansässige Fotograf Werner Richner (73) hat sich als freischaffender Fotograf, Publizist und Reisejournalist fest etabliert, seinen Namen kennt die Profifotografen-Szene. Auch saarländische Themen nimmt Richner sich zunehmend vor, hielt etwa die Deckengemälde in hiesigen Kirchen oder Industriekultur-Stätten fotografisch fest, oft dramatisch inszeniert.Doch Richner hatte hier zu Lande bisher noch keine große museale Einzelausstellung. Das ändert sich jetzt. Die Ludwig Galerie in Saarlouis präsentiert unter dem Titel „Zwischen Himmel und Erde“ großformatige Fotografien Richners aus verschiedenen Werkgruppen. Richners Kompositionen wird eine magische Wirkung nachgesagt. Man kann das jetzt überprüfen. Am 6. Februar ist Eröffnung. (ce)