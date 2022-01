Tipps fürs Wochenende : Tanz der Finger und Geschichten aus aller Welt

Das multimediale Tanzstück "Du bout des doigts" der Compagnie Madebyhands ist in Forbach im Le Carreau zu sehen. Foto: Julien Lambert

Saarbrücken Das Saarland hat viel zu bieten in Sachen Kultur und Freizeitgestaltung. Jede Kommune, jede Stadt und jedes Dorf macht eigene Angebote. Woche für Woche stellen wir an dieser Stelle einige Veranstaltungen vor, die wir in der Redaktion besonders empfehlenswert finden. Und dabei schauen wir auch immer mal über die Grenze.

Tanz mit den Fingern. Wir sind im Saarland ja in der beneidenswerten Lage, dass wir im Grunde zwei große Theater mit ganz unterschiedlichem Programm haben: Das Saarländische Staatstheater bringt uns verlässlich hohe Qualität in allen Sparten. Und dann ist da noch die Nationalbühne Le Carreau in Forbach, die ausgewählte spannende Produktionen aus Frankreich im Programm hat. So können Theaterbegeisterte ohne großen Aufwand in zwei Kulturen leben. Insbesondere Tanzbegeisterte sind da sehr gut bedient, denn in Forbach werden viele, große Tanz-Gastspiele gezeigt. An diesem Wochenende ist auch wieder ein besonders reizvolles Stück zu sehen. „Du bout des doigts“, zu Deutsch „Von den Fingerspitzen“, ist ein multimediales Tanztheater, das mit teilweise spektakulären (Film-)Bildern die Geschichte des Tanzes und der Menschheit verknüpft (https://carreau-forbach.com/app/uploads/2022/01/DBDD-Teaser-1min.mp4). Ein Mann und eine Frau durchqueren, begleitet von einer Kamera, tanzend die Jahrhunderte. Die Zuschauer erleben Ballett, HipHop, Broadway, aber auch berühmte Choreografen wie Pina Bausch werden zitiert. Das Stück ist für Familien geeignet. (bre)

Aufgeführt wird „Du bout des doigts“ am Freitag, 14. Januar, 14 Uhr (Schulvorstellung), und um 20 Uhr. https://carreau-forbach.com/de/

Juliane Lang und Julien Blondel laden zu "Ensemble" ein, einem Abend mit Geschichten und Cello-Klängen. Foto: Jean M. Laffitau

Geschichten der Menschheit. Auf der Internet-Seite theearthstoriescollection.org werden Mythen und Legenden aus aller Welt gesammelt. Geschichten aus Südamerika und Australien, christliche Geschichten oder buddhistische. Einfach Geschichten, die die Welt der Menschen hervorgebracht hat. Die Schauspielerin Juliane Lang, aktuell am Staatstheater u.a. in „Donkey der Schotte“ zu sehen, hat sich in diese Earthstories-Sammlung vertieft und einige davon ausgewählt. Gemeinsam mit dem Cellisten Julian Blondel hat sie aus diesen Weltgeschichten ein Programm entwickelt, das sie „Ensemble“ nennen, also gemeinsam, zusammen. Denn sie wollen damit der Fragen nachgehen, was uns in Zeiten sozialer Distanz, über Geschlecht, Herkunft und Generationen hinweg verbindet. (bre)

Das Geschichten- und Musikprojekt ist am Samstag, 15. Januar, 19.30 Uhr, und Sonntag, 16. Januar, 17 Uhr, im Saarbrücker Theater im Viertel am Landwehrplatz zu sehen. Karten zu 15/10 Euro unter www.dastiv.de

Eine Szene aus dem Spielfilm „Everything will change“, der am Sonntag das 43. Filmfestival Max Ophüls Preis eröffnet. Foto: MOP/Flare Film

Am Sonntag um 19.30 Uhr geht es los – da beginnt das 43. Filmfestival Max Ophüls Preis. Im Januar 2021 musste das Nachwuchsfestival wegen Corona komplett online laufen, ohne Kinovorstellungen. In diesem Jahr – vom 16. bis 26. Januar - gibt es Kinopremieren in neun Kinos im ganzen Saarland mit den Wettbewerbsfilmen, die dann auch online zu sehen sind. Die Filme laufen in Saarbrücken im Cinestar, im Filmhaus, in der Camera Zwo, im Kino Achteinhalb und im Passage-Kino; außerdem in den Thalia Lichtspielen in Bous, im Eden Cinehouse in Homburg, in der Kinowerkstatt St. Ingbert und im Capitol Movieworld in Saarlouis. 80 Filme sind geplant, 49 im Wettbewerb, 31 im Rahmenprogramm, das ausschließlich online zu sehen ist.

Eröffnungsfilm am Sonntag, 16. Januar, 19.30 Uhr, ist „Everything will change“. Regisseur Marten Persiel erzählt von einer düsteren Welt des Jahres 2054 nach dem Klimakollaps und drei jungen Rebellen, die recherchieren, wie die Welt in die Katastrophe geschlittert ist. In einer Nebenrolle mit dabei: Wim Wenders, Regisseur unter anderem von „Der Himmel über Berlin“ und Ophüls-Ehrenpreisträger 2021. Preisverleihung ist am 26. Januar, das Online-Programm läuft dann noch bis zum 30. Januar. (tok)

Das gesamte Programm und alle Infos unter: www.ffmop.de

Bevor die Kinowerkstatt St. Ingbert zum Ophüls-Schauplatz wird, zeigt sie noch eine gelungene französische Komödie: „Ein Doktor auf Bestellung“ mit Michel Blanc als Mediziner mit schlechter Laune: Denn er ist an Weihnachten der einzige Arzt in Paris, der Notfallpatienten aufsucht – und die sind meist keine Notfälle, sondern wollen ein wenig Gesellschaft und ein bisschen Zuspruch, was dem Doktor an die Nerven geht. Die Kinowerkstatt verspricht eine „lustige Grantelkomödie“ und zeigt den Film am heutigen Donnerstag und am Samstag jeweils um 19 Uhr. (tok)

Auch der Luxemburger Schlagzeuger Jeff Herr nimmt am Reset-Jazz-Festival teil. Foto: Sophie Margue

Junger Jazz in Luxemburg. Im Kulturzentrum Neimënster findet zum fünften Mal das Luxemburger Jazz-Festival „Reset“ statt. In diesem Jahr sind wieder Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen europäischen Ländern zu dem mehrtägigen Festival eingeladen. Aus Deutschland ist die Pianistin Johanna Summer angereist, aus den Niederlanden die Sängerin Sanne Rambags, aus Portugal der Kontrabassist Nelson Cascais, aus Österreich die iranische Klarinettistin und Komponistin Mona Matbou Riahi, aus Frankreich der Saxofonist Sylvain Rifflet, aus Belgien die Tubaspielerin Berlinde Deman und aus Dänemark der Gitarrist Mikkel Ploug. Aus Luxemburg selbst beteiligt sich der Schlagzeuger Jeff Herr an den Projekten. Nach mehreren Tagen des künstlerischen Zusammenarbeitens und verschiedenen Konzerte stellen die acht Künstlerinnen und Künstler an diesem Samstag ihre Ergebnisse in einem Abschlusskonzert vor. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und findet im Saal Robert Krieps statt.